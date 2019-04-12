Пермские прокуроры пресекли создание ядерного оружия на дому

Прокуратура Индустриального района города Перми нашла в интернете сайт с инструкцией «Как сделать атомную бомбу у себя дома». В ведомстве сообщили, что там был «описан способ изготовления взрывного устройства с указанием материалов и процесса сборки»:

«Поскольку беспрепятственный доступ к вышеуказанному сайту в сети Интернет способствует нарушению законодательства о противодействии экстремистской деятельности и способствует совершению административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний, прокурор Индустриального района г. Перми обратился в суд с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке указанного ресурса».

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Надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд города Перми, который вынес решение о блокировке данного ресурса. Название сайта и какие-либо другие подробности не сообщаются.

Суд в Перми решил заблокировать некий сайт, на котором была опубликована инструкция по сборке атомной бомбы в домашних условиях https://t.co/ih2kly73Zy — Медиазона (@mediazzzona) April 12, 2019

Больше года назад РосКомСвободе стало известно о запрете на сайте Абсурдопедии шуточной статьи «Как правильно:Собрать атомную бомбу», которая в ироничной манере рассказывает о создании смертельного оружия. Вполне возможно, что в случае «пермской блокировки» речь также идет о каком-либо шуточном тексте, в котором оставляющие за порогом служебного кабинета свое чувство юмора прокуроры увидели опасность для общества. По крайней мере, в ходе собственного мониторинга Сети на данную тему, мы нашли только юмористические публикации, где нет никаких признаков экстремизма или призывов к массовому уничтожению человечества.

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