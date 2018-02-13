Абсурдопедия реальной жизни

В РосКомСвободу обратился известный активист викисреды, администратор Абсурдопедии (русского раздела международной шуточной вики-энциклопедии Uncyclopedia, пародийного аналога Википедии) Эдвард Черненко. Он сообщил, что уже не в первый раз попадающая в поле зрения российских властей Абсурдопедия снова стала объектом для поиска прокурорами и другими представителями власти информации, которую можно отнести к запрещённой. Недавно Ленинский районный суд города Ростов-на-Дону удовлетворил исковое заявление местного прокурора с требованием заблокировать юмористическую статью «Как правильно: Замочить кота». Кроме этого, решением суда также под запрет попала публикация «Как правильно: Собрать атомную бомбу».

Задачей проекта «Абсурдопедия» является написание пародийных вариантов энциклопедических статей с сатирической или юмористической точки зрения. Но поскольку у российских судов, прокуроров и других представителей госаппарата своё понимание юмора, начиная ещё с 2012 года статьи с пародийной онлайн-энциклопедии уходят в небытие по причине возникновения к ним претензий со стороны властей. Напомним, точно такому же прессингу время от времени подвергается и «Русский Луркмор». Последним фактом внесения в реестр запрещённых сайтов по отношению к Lurkmore.to стал запрет Роспотребнадзором статьи со стихотворением Юрия Нестеренко «99 способов самоубийства для чиновников Роспотребнадзора».

Эдвард Черненко в своём письме РосКомСвободе рассказал о своём крайнем удивлении фактом запрета статей про «купание кота» и «атомную бомбу»:

«Пишем руководство про купание кота (про реальное мытьё водой) и используем обороты типа «лучше замочить кота с сообщником» и т.п. Ещё там есть метод «замочить кота при помощи ножа» (который заключается в том, чтобы очень быстро открывать ножом банки со шпротами, чтобы кот всё время ел, пока его будут мыть, и поэтому не злился на хозяина)».

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Во всём этом ростовские прокуроры увидели информацию «об отравлении животных методом, описанном на вышеназванном сайте, [что] противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, как допускающая возможность жестокого обращения с животными с применением болезненных и травмирующих приемов».

В прокурорском иске, в частности, сказано: «Посещение размещенного форума на данном сайте, свободного для всех без исключения граждан, не содержит ограничений либо предупреждений об ограничениях к их доступу по кругу лиц, в том числе, в зависимости от возраста или профессии». Поэтому вполне возможно, что дополнительный гнев надзорного ведомства вызвало не только «отравление» кота, но и какие-то комментарии пользователей.

«На сайте размещена информация, побуждающая в том числе и лиц не достигших совершеннолетнего возраста совершить противоправные действия», — также почему-то не преминули отметить прокуроры.

На состоявшемся в конце ноября прошлого года в Ленинском районном суде г. Ростова заседании судья Анна Лепетюх вняла аргументам прокуратуры и решением №2а-3838/2017 запретила данную статью как нарушающую российское законодательство по части жестокого обращения с животными.

«В отношении кота там даже чёрного юмора нет», — удивляется Черненко.

Также администратор Абсурдопедии сообщил о судебном запрете ещё одной статьи — «Как правильно:Собрать атомную бомбу», которая в такой же ироничной манере рассказывает о создании смертельного оружия. Досадно, что суд не обратил внимания на шутливую форму изложения материала в духе «достаньте приблизительно 110 кг оружейного плутония у вашего местного поставщика», и вынес столь сомнительное решение о запрете данной статьи. Как ни странно, ни решения суда, ни информации о блокировке этого материала на сайте Роскомнадзора нет, есть только письмо надзорного ведомства в адрес администрации Абсурдопедии с требованием удалить статью.

«Я даже знаю чувака, который прочитал эту статью и сделал по ней

атомную бомбу. Его зовут Ким Чен Ын», — иронизирует Черненко.

На отдельной странице Абсурдопедии, специально созданной для информирования пользователей об удалённых материалах, приводится семь статей, которые были заблокированы с 2012 по 2018 год. Также администрация портала сообщает, что все статьи «доступны при заходе из-за границы, через анонимайзер, браузер TOR или VPN». Посетителям из России показывается заглушка с «ошибкой 451».

«Иногда приходят повторные требования по уже зазаглушенным URL», — также отмечает Эдвард Черненко в письме РосКомСвободе. Напомним, о такой же точно проблеме ранее сообщал Давид Хомак относительно повторного внесения под блокировку уже заблокированных статей. Похожая ситуация сложилась и вокруг запрета онлайн-продажи «санкционных» продуктов. Видимо, в соответствующих госведомствах разнарядок на блокировки всё больше, а незапрещённых материалов в Рунете всё меньше.

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