Генпрокуратура заблокировала полторы сотни страниц антиэкстремистской организации США

Роскомнадзор внес в реестр запрещённых сайтов ещё 97 страниц американской некоммерческой организации (НКО) «Clarion Project» на основании двухгодичной давности решения Генпрокуратуры №27-31-2015/Ид4082-15. Стоит заметить, что согласно этому решению на данный момент блокируется 5785 записей, в том числе домены облачного сервиса Amazon.

Впервые в поле зрения Генеральной прокуратуры России «Clarion Project» попал ещё в октябре 2014 года. С тех пор надзорное ведомство неоднократно вносило в реестр страницы с сайта организации и на данный момент таковых там числится 157 ссылок.

Надзорное ведомство имеет право внесудебно блокировать сайты, которые распространяют экстремистский контент, поэтому весьма странно, что свой гнев оно решило обрушить на тех, кто как раз-таки борется с экстремизмом.

«Clarion Project» — НКО, которое информирует общественность об опасностях радикального ислама. Созданные Clarion фильмы и другие информационные материалы охватывают аудиторию более чем 85 миллионов людей, рассказывая им о методах радикальных исламистов, о нарушениях прав человека на подконтрольных им территориях. Веб-сайт ClarionProject.org публикует новости, экспертный анализ, видеоролики о радикальном исламе, предоставляя площадку для умеренных мусульман и правозащитников, выступающих против экстремизма.

В списке Минюста запрещённых на территории России экстремистских материалов какая-либо связанная с «Clarion Project» информация отсутствует, также как и сама организация не находится в списке нежелательных.

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