Совет министров ЕС одобрил Директиву о копирайте

Совет министров Европейского союза одобрил Директиву по авторскому праву, которая включает в себя противоречивую Статью 17 (ранее 13), обязывающую интернет-ресурсы фильтровать загрузку. Законопроект был принят большинством министров стран ЕС, несмотря на противодействие Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Финляндии и Швеции.

Еще в 2016 году Европейская комиссия объявила о планах модернизировать законодательство об авторском праве ЕС. Изначально этим попыткам мало кто придавал значения, пока к 2018 году сторонники реформ не активизировались. Процесс принятия копирайт-директивы с того момента оброс скандалами и активным лоббированием как со стороны противников, так и со стороны защитников данной реформы. Особенно жаркие споры возникли вокруг двух статей.

Статья 11 (позже переименованная в Статью 15) была названа оппонентами Директивы как «налог на ссылки». Поправки обязывают онлайн-платформы платить интернет-сайтам, СМИ и прочим владельцам авторских прав за использование их авторского контента, а также их фрагментов. Особенно сильно в лоббирование данной поправки вложили свои усилия крупные СМИ. По их мнению использование даже небольшого фрагмента авторского произведения, которое демонстрируется в качестве превью, а также кусочка текста это также нарушение закона об авторском праве. Это значит, что такие площадки как Google News или Facebook, распространяя их новости, должны платить изданиям за использование их авторского контента.

Сторонники реформ назвали статью 13 (переименованную в статью 17 в окончательном тексте) «крайне необходимым инструментом, обеспечивающим справедливое вознаграждение правообладателей за контент, публикуемый на таких платформах, как YouTube, без их разрешения». Оппоненты же опасались, что это неизбежно приведет к загрузке фильтров и цензуре. Эта поправка обязывает интернет-платформы блокировать загрузку чужого авторского контента со стороны самих пользователей. Для этого многопользовательским сайтам необходимо будет устанавливать специальный софт и встраивать алгоритмы, которые позволяли бы фильтровать всё, что загружается: аудио, картинки, видео, фразы и прочее. Другими словами, если раньше борьба за авторское право велась напрямую только с явным его коммерческим использованием в бизнесе, к примеру, в рекламных целях или на производстве, то теперь вектор борьбы меняется. Новые нормы направлены в сторону пользовательского контента, который генерируют обычные люди, нарушая авторское право, сами того не ведая. Это могут быть видеоролики с фрагментами музыки, интернет-мемы с кадрами из кинофильмов, фотоколлажи, статьи со скопированными частями текста из СМИ, фрагменты аудиозаписей и многое другое. Впрочем, для публикаций сделали поблажку “простое предоставление гиперссылок на статьи вместе с “отдельными словами” для их описания не будет попадать под авторское право”. Что ж, и на том спасибо. Сами пользователи ответственности нести не будут, но это будут делать крупные онлайн площадки, где размещена подобная информация – Facebook, Tumblr, Google News и другие. Похожим образом уже действует система вылавливания фрагментов чужих авторских видео на YouTube. Впрочем, не всегда успешно.

В конце марта предложение разрешить внесение смягчающих поправок в текст Директивы было отклонено: 317 «за» и 312 «против». Парламент ЕС затем проголосовал за весь текст Директивы об авторском праве без изменений.

Директива об авторском праве была принята: 348 депутатов проголосовали «за», 274 — «против» и 36 воздержавшихся.

Но это ещё не было окончательным принятием Директивы о копирайте — пакет поправок должен быть одобрен Советом министров (главным законодательным органом ЕС) до его официального принятия. Что и случилось буквально недавно. По словам представительницы «пиратов» в Европарламенте, Юлии Реды, 55% государств-членов ЕС, представляющих 65% Европы, взяли на себя ответственность в принятии столь непростого закона. Это было легко достигнуто с поддержкой 71,26%.

Hier das Ergebnis, Deutschland stimmt der #Urheberechtsreform zu, damit ist sie verabschiedet: pic.twitter.com/umvoOhoyX3 — Julia Reda (@Senficon) April 15, 2019

Всего несколько стран, как показано на скрине Юлии Реды выше, в том числе Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Финляндия и Швеция, выступили однозначно против. Бельгия, Эстония и Словения воздержались. За Директиву выступили Германия и Великобритания (на скриншоте не отображено), и поэтому Директива о копирайте теперь должна вступить в силу.

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