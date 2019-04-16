Минцифры заметило палочную систему в работе Роскомнадзора

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получает жалобы от участников индустрии на придирки Роскомнадзора к незначительным нарушениям в СМИ. Об этом рассказал глава министерства Константин Носков.

«При проверках службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради заполнения отчетности, что называется, придираться „для галочки“», — сказал Носков на итоговой коллегии Роскомнадзора.

Он отметил, что органам власти следует не только способствовать повышению ответственности СМИ за контент, но и «стимулировать их самостоятельно применять инструменты модерации, премодерирование контента, выявление противоправного контента».

По его словам, приходит много жалоб «на такие придирки, как неправильно указанная возрастная маркировка или неверная фамилия выпускающего редактора».

«Понятно, что формально это нарушение, но надо, конечно, исходить из того, что мы должны бороться с теми нарушениями, которые приносят вред. Мы должны прощать подобные непреднамеренные ошибки СМИ и оперативно их устранять вместе с самими изданиями в рабочем порядке», — отметил министр.

Несколько дней назад Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных сайтов издание «Яркуб», которое отказывалось удалять материал с сайта об оскорбительном граффити про Владимира Путина на здании областного управления МВД. Решение о блокировке принял сам регулятор, но при этом журналисты не получили от ведомства уведомление с описанием конкретных претензий. Позже редакция издания убрала фотографии граффити со спорным материалом, и недавно Роскомнадзор разблокировал сайт издания.

Помимо «Яркуба», Роскомнадзор заблокировал другое ярославское издание из-за новости о граффити про Путина, но разблокировал через день. Надзорное ведомство также разблокировало сайт издания после того, как из новости убрали фото с граффити, уточнило 76.ru.

Недавно союз журналистов России опубликовал заявление по поводу этого случая, заявив, что неоднократно предупреждал об опасности «вольного толкования» правоприменительной практики недавно вступивших в силу законов о «фейк ньюз» и об «оскорблении власти».

«В связи с данным прецедентом Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя СЖР с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем «правила игры» в создавшейся ситуации. Переговоры о возможности подобных встреч уже ведутся», — сообщила организация.

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