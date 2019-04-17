Роскомнадзор заставил Право.Ру отцензурировать статью из-за комментария Павла Чикова

Издание «Право.ру» удалило из своей новости комментарий главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, из-за которого Роскомнадзор пригрозил изданию обратиться в суд.
И о свободе слова https://t.co/xYBlP9DfPQ
— Медиазона (@mediazzzona) April 17, 2019
Издание опубликовало ответ надзорного ведомства, в котором утверждается, что
«…в статье допущены не соответствующие действительности утверждения, способные нанести ущерб интересам и деловой репутации Роскомнадзора.
В частности, в публикации приводится реплика, в которой Роскомнадзор обвиняется в злоупотреблении полномочиями, произвольном толковании норм права, а также низкой квалификации сотрудников.
Кроме того, в статье указывается на осуществление Роскомнадзором предусмотренных законом мер по ограничению доступа к информационному ресурсу без достаточных на то оснований.
Указанная информация не соответствует действительности».
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Надзорное ведомство добавило, что если издание продолжит распространять слова Чикова, «наносящие вред деловой репутации Роскомнадзора», ведомство имеет право обратиться в суд.
Павел Чиков давал изданию комментарий для новости о том, что Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о бизнесмене Рустэме Магдееве, но не указал номер дела, по которому вынесено соответствующее судебное решение. Глава «Агоры» утверждал, что Роскомнадзор в требовании к «Право.ру» превысил полномочия, так как публикацию издания не признали запрещенной ни в судебном, ни в досудебном порядке.
Теперь комментария Чикова в новости нет, однако первоначальная версия публикации сохранилась в кэше Google, а также на сервисе archive.is.
Сам Павел Чиков недоволен действиями Роскомнадзора, о чём написал в своём Twitter:
Тут недавний уголовник Вадим Ампелонский из @roscomnadzor грозит мне карами за обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при внесудебной блокировке сайтов СМИ https://t.co/cl8I4P5A8a …. Хватает же наглости у людей pic.twitter.com/qeIWFBAJ9h
— Pavel Chikov (@pchikov) 17 квітня 2019 р.
Что ж, Роскомнадзор становится одним из самых активных ведомств, делающих неоценимый вклад в «Эффект Стрейзанд».
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