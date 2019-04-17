17.04.2019
Роскомнадзор заставил Право.Ру отцензурировать статью из-за комментария Павла Чикова
Надзорное ведомство пригрозило судом изданию, поскольку в комментарии главы «Агоры», по мнению РКН, содержатся не соответствующие действительности утверждения, способные нанести ущерб интересам и деловой репутации

RKN vs PravoRu

Издание «Право.ру» удалило из своей новости комментарий главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, из-за которого Роскомнадзор пригрозил изданию обратиться в суд.

Издание опубликовало ответ надзорного ведомства, в котором утверждается, что

«…в статье допущены не соответствующие действительности утверждения, способные нанести ущерб интересам и деловой репутации Роскомнадзора.

В частности, в публикации приводится реплика, в которой Роскомнадзор обвиняется в злоупотреблении полномочиями, произвольном толковании норм права, а также низкой квалификации сотрудников.

Кроме того, в статье указывается на осуществление Роскомнадзором предусмотренных законом мер по ограничению доступа к информационному ресурсу без достаточных на то оснований.

Указанная информация не соответствует действительности».

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Надзорное ведомство добавило, что если издание продолжит распространять слова Чикова, «наносящие вред деловой репутации Роскомнадзора», ведомство имеет право обратиться в суд.

Павел Чиков давал изданию комментарий для новости о том, что Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о бизнесмене Рустэме Магдееве, но не указал номер дела, по которому вынесено соответствующее судебное решение. Глава «Агоры» утверждал, что Роскомнадзор в требовании к «Право.ру» превысил полномочия, так как публикацию издания не признали запрещенной ни в судебном, ни в досудебном порядке.

Теперь комментария Чикова в новости нет, однако первоначальная версия публикации сохранилась в кэше Google, а также на сервисе archive.is.

Сам Павел Чиков недоволен действиями Роскомнадзора, о чём написал в своём Twitter:

Что ж, Роскомнадзор становится одним из самых активных ведомств, делающих неоценимый вклад в «Эффект Стрейзанд».

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don but rks

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