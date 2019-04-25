25.04.2019
Московским полицейским не удалось заблокировать паблик «Омбудсмен полиции»
Такое решение вынес Люблинский районный суд Москвы, при этом признавший, что своими публикациями данное сообщество нарушило право на личную тайну истцов

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Судья Люблинского районного суда Москвы Наталья Максимовских частично удовлетворила иск московских полицейских к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Как он объяснил Медиазоне, истцы требовали признать деятельность паблика нарушающей право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и право на охрану персональных данных, а также внести страницу в реестр запрещенных сайтов. В итоге суд согласился лишь с тем, что публикации «Омбудсмена полиции» нарушили право на личную тайну. Заблокировать сам паблик суд отказался.

Глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщил:

«Суд признал размещение фото полицейских нарушением их права на неприкосновенность частной жизни (sic!). В части требований о блокировке суд отказал. Обе стороны недовольны решением суда и намерены его обжаловать. Представителем ответчика работает адвокат Агоры Дмитрий Джулай».

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Иск к Воронцову в августе 2018 года подали восемь полицейских: шестеро сотрудников отдела собственной безопасности УВД на московском метрополитене, сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы Ирина Симановская и замначальника отдела МВД «Печатники» Владимир Вольченко. Их претензии связаны с тремя постами, опубликованными в паблике «Омбудсмен полиции».

В первом шла речь о свободной выдаче личных дел сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. К ним были прикреплены фотографии сотрудников в служебной форме. Во втором посте автор опубликовал аудиозапись, где, по его словам, Симановская называет своих сотрудников «существами». В третьем посте говорилось о рабочем чате в WhatsApp, который, предположительно, создал замначальника отдела МВД «Печатники».

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