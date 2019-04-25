Спецпредставитель Путина: криптодолины создавать в России рано

Создание криптодолин в России необходимо отложить, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Он уверен, что территории свободного пользования криптовалют должны появиться уже после того, как заработает закон «О цифровых финансовых активах».

«Торопиться с созданием криптодолин вообще нет смысла. Сейчас рановато. Мы, скорее всего, создадим просто дырку в границах, а не место для развития. Криптодолины — это, конечно, хорошо, но для их открытия необходим механизм, не позволяющий превращать их в каналы по отмыванию денег. Пока этот механизм технологически даже не предложен», — сказал он на координационном совете по развитию цифровой экономики в Пермском крае.

По мнению Пескова, вернуться к вопросу создания криптодолин в России можно будет после того, как заработает закон о цифровых финансовых активах и Центробанк научится выпускать контролируемую цифровую валюту.

Недавно стало известно, что в четырех регионах, включая Москву, готовятся запустить особый правовой режим для развития новых инновационных технологий. Минэкономразвития России запустит регуляторные песочницы в Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае. В регионах протестируют технологии, которые на данный момент не легализованы на территории страны: криптовалюты, блокчейн, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность.

Кроме этого, в 2018 году в Минфине РФ предложили создать специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой. Эту идею высказывал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предлагалось реализовать её во Владивостоке, Калининграде и Крыму, но Центробанк инициативу не поддержал.

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