Китайское импортозамещение «пакета Яровой»

Поставщиком оборудования для систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой» МТС и МГТС может стать Huawei, рассказали “Ъ” три источника на телекоммуникационном рынке. В числе других претендентов рассматривались решения американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на отечественной платформе «Эльбрус» производства «Норси-Транс», уточняет один из собеседников. В МТС и Huawei не комментируют это. В Western Digital не ответили на запрос.

В течение пяти лет МТС планирует закупить у компании оборудование на 50 млрд руб. По словам одного источников, знакомых с ситуацией, примерно половина этой суммы может пойти на оборудование для хранения. По его словам, технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс», которая по результатам тестирования пришла к выводу, что может использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei.

Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников подтвердил, что компания тестировала оборудование Huawei и Western Digital, но выбор поставщика комментировать отказался. В американской компании на запрос не ответили. В МТС и Huawei эту информацию комментировать отказались.

«Ну, а кто еще? — комментирует выбор поставщика оборудования для «пакета Яровой» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Разумеется, схема воровства будет в пользу «российских бизнесменов», но те деньги просто украдут, а вот китайцы… А китайцы наработают скиллов и поддержат собственную промышленность».

В начале года власти США обвинили Huawei в промышленном шпионаже и призвали европейские страны не использовать ее оборудование для внедрения сетей 5G из-за угрозы для национальной безопасности https://t.co/PAvFvxNewD — Медиазона (@mediazzzona) 6 травня 2019 р.

В январе текущего года Соединенные Штаты Америки предъявили Huawei обвинение по 10 пунктам. Ключевой — промышленный шпионаж. По версии прокуратуры, дочерние структуры китайской компании Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская корпорация T-Mobile применяла для проверок смартфонов. Обвинение считает, что сотрудники Huawei тайно фотографировали это оборудование, измеряли его и даже похитили часть. Следует ещё добавить, что ранее против китайской компании были поданы несколько гражданских исков.

О возможном наличии в оборудовании из Китая средств шпионажа в курсе и эксперты, привлекаемые российскими властями для решения вопросов информационной безопасности. Так, глава InfoWatch Наталья Касперская в апреле текущего года заявила:

«Китайцы, разумеется, будут пихать туда свои «закладки». Но ведь это меньшее зло, поскольку они, в отличие от наших «западных партнёров», по крайней мере, не военные противники России».

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Huawei продолжает наращивать присутствие на российском рынке на фоне проблем в США и Великобритании: помимо сегмента b2c компания за последнее время увеличила долю на рынке смартфонов, планирует расширение розничной сети, запуск музыкального и платежного сервисов, а также арендовала крупные мощности в российских дата-центрах для локализации данных. При этом вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле высказывал опасения по поводу иностранных производителей на российском рынке связи, причислив Huawei к «большой тройке олигополии» в сегменте оборудования для 5G наряду с Cisco и Nokia.

Антитеррористические поправки, так называемый «пакет Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля 2018 года. Они обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить: на рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование. Это требование не распространяется на накопители на жестких дисках для СХД.

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