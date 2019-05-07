Минпромторг хочет запретить реализацию «пакета Яровой» на иностранном оборудовании

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минпромторг выложил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках документа устанавливается запрет на допуск товаров и (или) услуг, при которых могут использоваться товары, включенные в код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных».

Разработка постановления была осуществлена в рамках реализации Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (так называемый «пакет Яровой») и в ходе исполнения перечня поручений Президента России по вопросам отдельных мер государственного регулирования в сфере противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности от 6 июля 2016 г. № Пр-1301 и перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса 21 ноября 2018 г. № Пр-2423, а также перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 21 декабря 2018 г. № ЮБ-П7-9156.

Исполнителем контракта должна быть российская организация, в которой доля прямого или косвенного участия российских организаций без преобладающего иностранного участия, граждан Российской Федерации составляет более 50%.

Ограничения вводятся в случаях, если это касается обеспечения государственных ‎и муниципальных нужд» в целях обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе используемой при реализации национальных проектов.

Дата окончания общественного обсуждения — 21 мая 2019 г.

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Антитеррористические поправки, так называемый «пакет Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля 2018 года. Они обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Недавно сообщалсь, что одним из основных поставщиков оборудования для исполнения 374-ФЗ оператором МТС может стать китайская компания Huawei.

Также стал известно, что Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом». Для признания данных разработок отечественными. Участники рынка не помнят других примеров передачи западных технологий российским компаниям.

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