В России составят рейтинг госкорпораций по уровню цифровизации

В конце апреля Минцифры объявило конкурс на оказание услуг по анализу и сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, нацеленных на формирование спроса на передовые российские решения в сфере цифровой экономики. Соответствующий тендер был выложен на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 73,92 млн руб. Заявки на участие принимаются до 29 мая.

Как следует из материалов конкурса, его организаторы с помощью цифровой трансформации рассчитывают сформировать спрос на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения. В техническом задании указано, что исполнитель работ должен будет исследовать и описать российский и мировой опыт по разработке подобных цифровых стратегий: в частности, предлагается проанализировать опыт стран «Большой семерки», Южной Кореи, Сингапура, ОАЭ, стран Евросоюза.

Исполнитель разработает прототип стратегии для госкорпораций и госкомпаний, запустит пилотные проекты в отдельных компаниях и составит рекомендации по ключевым показателям эффективности (KPI) для госкомпаний по использованию цифровых технологий при реализации стратегий. Далее в течение шести месяцев после заключения контракта он проанализирует стратегии цифровой трансформации в 15 пилотных госкорпорациях и госкомпаниях и составит рейтинг их цифрового развития.

Как уточнили в министерстве после запроса РБК, 15 госкомпаний для пилота еще не определены, критерии их отбора должен будет разработать победитель конкурса. Кроме того, заявили в Миницифры, предполагается, что на базе методических рекомендаций, подготовленных исполнителем госзаказа, в каждой госкорпорации будет разработана своя стратегия.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.

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