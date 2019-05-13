Госорганы в ГЕОПе

С 1 июня 2019 г. стартует эксперимент по переводу информационных систем ряда министерств и ведомств в государственную единую облачную платформу. Государственным заказчиком и оператором федеральной государственной информационной системы «Управление государственной единой облачной платформы» выступает Минцифры. Продлится эксперимент до 30 декабря 2020 г.

Участники эксперимента уже были определены министерством, и в этот список вошли: Минцифры, Федеральная таможенная служба (ФТС), Росгвардия, Минтруд, Ростехнадзор, Минюст, Фонд соцстрахования и Государственная фельдъегерская служба. В министерстве уточняют, что перечень может быть расширен.

По итогам эксперимента станут ясны размер и порядок уплаты за услуги ГЕОП, критерии формирования и порядок финансирования. Вдобавок, будет апробирован реестр поставщиков облачных услуг, которые смогут работать с госструктурами. Оператором платформы выступит НИИ «Восход». Все данные в гособлаке будут контролироваться Федеральной государственной информационной системой.

Предполагается, что каждый участник проекта сможет работать с несколькими поставщиками облачных услуг; их выбор должен соответствовать нормам закона 44-ФЗ о госзакупках.

Пилотный проект предполагает финансирование в рамках существующих бюджетов. Для перевода госструктур на государственное «облако» планируется истратить 47.6 млрд рублей до 2024 года; 6.5 млрд рублей – бюджетные средства.

В задачи государственной информационной системы входит автоматизация процессов по ведению реестров потребителей и поставщиков программных услуг и облачных вычислений, оценка результативности и эффективности осуществления деятельности поставщиков услуг облачных вычислений и программных услуг, в том числе осуществление независимого контроля качества деятельности поставщиков услуг облачных вычислений и программных услуг.

На базе государственной информационной системы Минцифры должно создать постоянно действующий стенд, с использованием которого организовывается тестирование технических решений.

Врио директора Департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи РФ Василий Слышкин сообщил, что с момента утвержденная четыре года назад концепции перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, произошло существенное развитие облачных технологий.

«На рынке выросли сильные отечественные компании, изменились требования в части информационной безопасности государственных информационных ресурсов, принят закон о критической информационной инфраструктуре. Роль данных многократно возросла, создаются государственные реестры, не имеющие бумажных аналогов, что требует особо тщательной проработки вопросов отказоустойчивости и катастрофоустойчивости инфраструктуры, которая обеспечивает их хранение. Кроме того, в рамках мероприятий, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика РФ», объемы государственных данных будут экспоненциально увеличиваться, в связи с чем стратегически необходимо содействовать развитию рынка услуг центров обработки данных. Новая концепция государственной единой облачной платформы определяет конкурентную модель привлечения поставщиков, предписывает установление единых требований для них, что делает данный рынок госзаказа максимально прозрачным и открытым для участников рынка», — отметил он.

Василий Слышкин сказал, что министерство изучает вопросы импортозамещения. «С другой стороны, мы прорабатываем рекомендации и для самих органов государственной власти по оптимизации архитектуры эксплуатируемых ими информационных систем с целью их миграции на государственную единую облачную платформу. Концепция ГЕОП в настоящее время обсуждается как с заинтересованными ФОИВ, так и с участниками рынка ЦОДов. Мы готовимся к первой очереди миграции, ряд ФОИВ уже выразили готовность принять участие в эксперименте, который начнется летом этого года», — рассказал он.

Представитель пресс-службы ФСС РФ сказал, что со своей стороны Фонд социального страхования Российской Федерации на этапе создания вышеуказанной системы планирует обмениваться информацией с другими участниками процесса в ходе заседаний рабочих групп. «Также Фонд поддерживает реализацию ГЕОП, так как это позволит реализовать единые принципы создания государственной инфраструктуры», — добавил он.

Представитель пресс-службы Министерства юстиции РФ сообщил, что проект постановления поступил на рассмотрение в Минюст России 26 апреля 2019 г. «Позиция по проекту формируется. По результатам рассмотрения проекта постановления ответ Минюста России будет направлен в установленном порядке в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — заявил представитель пресс-службы Минюста.

Напомним, советник директора ФГБУ НИИ «Восход» Рубен Энфиаджян, выступая на конференции TAdviser Cloud Day 2019 в апреле, рассказал о ГЕОП как о новой концепции, которая была разработана под эгидой Минцифры в 2019 году и представляет новое видение создания и развития «гособлака» с учетом новых вызовов, стоящих перед госорганами. Он также отметил, что в 2015 году распоряжением правительства РФ была утверждена концепция развития «гособлака», но за 4 года особых успехов в продвижении этой идеи на рынке достигнуто не было. И теперь в мероприятиях нацпрограммы «Цифровая экономика» этому проекту будет дано новое дыхание, говорит он.

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