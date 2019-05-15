Источники фейковых новостей соберут в специальном реестре Роскомнадзора

Роскомнадзор намерен разместить на своем сайте реестр источников и авторов фейковых новостей. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров на медиафоруме Общероссийского народного фронта в ходе работы секции «Законы о фейках и оскорблении власти: как это будет».

«Реестр [источников фейковых новостей] будет публичный, <…> это будет на нашем сайте вывешено — и названия площадок, и фамилии авторов соответственно», — сказал Жаров. Как уточнил руководитель надзорного ведомства, в список будут попадать издания и блогеры, которых официально признали виновными в публикации фейковых новостей и оскорблении государственной власти. «Народ должен знать своих героев», — пообещал он.

В марте текущего года Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях. По нему фейкньюс признается заведомо недостоверная общественно значимая информация, которая публикуется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка. Фейки будут блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб.

Против законопроекта выступал Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В марте издание Colta опубликовало совместное заявление правозащитников, журналистов и писателей, в котором они выступили против документа. Под текстом поставили подпись правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова, журналист Сергей Пархоменко и критик Александр Архангельский.

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