Мосгорсуд одобрил блокировку крупных аниме-порталов

К РосКомСвободе обратились представители нескольких аниме-сайтов, часть из которых в начале апреля текущего года была заблокирована решением Московского городского суда по иску ООО «Синема Галэкси» о защите прав на аудиовизуальное произведение «Charlotte:(C)Visual Art’s/Key/Charlotte Project».

Правообладатель жаловался на следующие сайты:

https://smotretanime.ru,

https://animeteatr.tv,

https://animebest.org,

https://animedia.tv,

https://shikimori.org,

https://www.animespirit.ru,

https://big-anime.ru,

https://sovetromantica.com,

https://animevost.in,

https://adultmult.tv,

https://yandere.tv.

Из них под «вечную» блокировку попали animespirit.ru, big-anime.ru, animevost.in, adultmult.tv, yandere.tv и shikimori.org.

В ряде других случаев Мосгорсуд запретил одному из ответчиков, КлаудФлэр Инк., «создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование» в интернете «провинившихся» сайтов.

В данный момент два из вышеперечисленных ресурсов уже вынесены из реестра запрещённых:

Представитель занимающегося переводом и озвучкой аниме портала Sovetromantica.com подтвердил в беседе с РосКомСвободой, что заблокированными оказались не все сайты — например, их коснулся «запрет по КлаудФлэр», а вот одну из популярнейших в Рунете аниме-энциклопедий — shikimori.org — заблокировали на постоянной основе в компании с https://www.animespirit.ru, https://big-anime.ru, https://animevost.in, https://adultmult.tv, https://yandere.tv и https://animeteatr.tv.

«Отметим еще тот факт, что как только правообладатель приобрел лицензию, всем сайтам были высланы письма с просьбой удалить данный сериал, что и было оперативно сделано, так как большинство проектов на подобные абузы реагируют положительно в сторону правообладателя», — заявили в Sovetromantica.com.

Как стало известно из сообщения в официальной группе Shikimori.org, компания «ООО Синема галэкси» (директор: Кольчугин Евгений) предъявила свои претензии целой группе сайтов «из-за аниме 4-летней давности», т.е. — вышеупомянутой Charlotte.

«Тайтл Charlotte фигурирует, — отмечает администрация сайта, — потому что ООО «Синема Галэкси» в лице Евгения Кольчугина в какой-то момент выкупила у Aniplex несколько лицензий, в том числе и на Шарлотту. Что и позволило открыть это судебное дело. Справедливости ради, в деле также фигурируют «Твоё имя» и «Твоя апрельская ложь». Евгений Кольчугин — директор «Истари Комикс» и представитель Ваканим. Если без всяческих сплетен — личность очень спорная и постоянно создаёт вокруг себя много шума. Шикимори заработали на новом домене, без возможности онлайн-просмотра: shikimori.one».

Почему же в этом деле присутствует такая избирательность? И вот здесь самое интересное, поскольку в решении судьи Полыги В.А. упомянуто, что Шикимори размещал ранее аниме «Твоя апрельская ложь», а другие сайты — «Твоё имя», и владельцем данных аудиовизуальных произведений также является «Синема Галэкси». «Указанные решения вступили в законную силу до возбуждения гражданского дела в Московском городском суде по настоящему иску (22 февраля 2019 года)», — сказано в документе.

Несмотря на то, что главный объект спора, «Charlotte», на момент судебного заседания уже был удален с указанных сайтов, что подтверждается актами мониторинга Роскомнадзора от 21 марта 2019 года, суд всё же решил решил, что это

«не имеет по настоящему делу правового значения, так как не устраняет саму угрозу нарушения исключительных прав истца в будущем, тем более, что спорное аудиовизуальное произведение ранее размещалось на сайтах».

.

Таким вот образом Мосгорсуд фактически наказал вышеупомянутые сайты за будущие, то есть — ещё не совершённые правонарушения.

Мы связались с представителем портала Шикимори, который подписывается псевдонимом Harizmath, и поинтересовались — пытался ли правообладатель связаться с ними и разрешить спор, не затевая судебных тяжб?

«Последнее общение с правообладателями было в прошлом году, — ответил он, — когда по запросу мы заблокировали весь спорный материал. В частности — тот, на основании которого мы и были заблокированы [в данный момент]. Это подтверждается самим Мосгорсудом, который выносил решение. Если открыть их сайт и найти наше дело, можно найти строчку про то, что спорный материал в данный момент отсутствует на сайте, но так как он был в прошлом и может появиться в будущем — подлежит блокировке».

Как и следовало ожидать, в суд их никто не приглашал, хотя Верховный суд РФ весной прошлого года ясно дал понять — владельцев сайтов обязаны приглашать на дела о блокировках. Тем не менее, суды почему-то продолжают игнорировать определение ВС РФ.

В практике портала прецедент, когда у правообладателя возникли настолько серьёзные претензии, что пришлось решать их через суд, был всего один — относительно аниме «Твоя апрельская ложь», хотя после обращения владельца прав фильм был удалён.

«Все спорные материалы удалялись после обращения правообладателя», — ещё раз уточнил этот момент Harizmath.

«Насколько я помню, с отечественными правообладателями мы очень редко общались, — отмечает он, — за исключением данных обвинителей. По большей части это делали западные компании. В России мало контента лицензировано. У нас не было никогда судебных разбирательств, весь контент удалялся по запросу при предоставлении соответствующих документов».

Представитель Шикимори также уточнил — они не размещают никаких материалов, «только сторонние плееры с внешних хостингов для просмотра сериалов и фильмов», а своего плеера у сайта не было. То есть фактически правообладатель пожаловался на ссылку, так как весь спорный материал на сайте не хранится.

Пока портал пребывает под блокировкой, он сообщает своим подписчикам:

«Сайт работает, закрываться не собирается, и причин для волнения нет. Если у вас проблемы с доступом — то скорее всего вы из РФ. Заходите на новый домен, или поищите решение для обхода блокировки — оно обязательно найдётся, или зайдите в группу в ВК: vk.com/shikimori«.

.

Владельцы заблокированных сайтов, по их словам, не намерены сдаваться. К примеру, Sovetromantica.com сейчас ведёт консультации с юристами, чтобы оспорить ограничение доступа.

Между тем, в Рунете уже пошел резонанс относительно столь одиозного решения суда. «Оказывается, — пишет Telegram-канал theyforcedme, — наказывать людей у нас теперь можно заранее, на всякий случай, а то вдруг закон нарушат. Да, так и написано, смотрите вырезку из решения на скриншоте. Это не из иска к Шикимори, но таких дел, опять же, десятки. Может я что-то не поняла? Вырвала из контекста? Пожалуйста, объясните, как это работает».

.



.