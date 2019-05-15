Министерства не одобряют идею единого сбора со всех зарубежных онлайн-покупок

Минцифры и Минпромторг России не поддержали предложение АКИТ ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах. Замглавы Минцифры Михаил Мамонов считает эту идею слишком радикальной:

«Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС».

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Аналогичной позиции придерживаются и в Министерстве промышленной торговли РФ. В ведомстве считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до 200 евро за посылку.

На данный момент беспошлинный порог составляет €500, при этом их вес не должен превышать 31 кг. Такая норма действует с 1 января 2019 года. Если покупка дороже €500, взимается пошлина в размере 50% стоимости.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения АКИТ, в том числе о признании трансграничной торговли внешнеэкономической деятельностью, исключения приобретенных в иностранных интернет-магазинах товаров из категории предметов для личного пользования и обложения их единой пошлиной.

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