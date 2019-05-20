Минкульт готовит штрафы для онлайн-кинотеатров

Чиновники Минкульта и Минцифры обсудили с продюсерами и представителями онлайн-кинотеатров поправки в закон о поддержке кинематографии, которыми обяжут сайты и интернет-сервисы, в услугах которых есть показ фильмов, передавать информацию о показах и зрителях в Единую государственную систему учёта кинобилетов (ЕАИС). Как уточняют «Ведомости», поправки подготовлены Министерством культуры России. Сейчас информацию в ЕАИС передают только обычные кинотеатры.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова подтвердила, что министерство разработало соответствующий документ, текст которого будет опубликован для публичного обсуждения. Замминистра связи Алексей Волин отметил, что поддерживает эти поправки. Неназванные продюсеры и сотрудники онлайн-кинотеатров рассказали, что поправки коснутся только данных о фильмах, а о сериалах в документе не говорится.

ЕАИС может начать получать информацию о каждом показе фильма, дате, времени и стоимости просмотра. Под онлайн-кинотеатром будут понимать сайт или сервис, который показывает фильмы за плату или в обмен на просмотр рекламы.

В поправках не уточняется — должны ли с ЕАИС работать иностранные сервисы вроде Netflix и Apple TV. Если поправки примут, то за нарушение закона онлайн-кинотеатрам грозит штраф в 0,001–0,01% годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. На подключение к системе им дадут полгода.

Российские кинопродюсеры предложили создать систему учёта просмотров в онлайн-кинотеатрах в марте 2019 года. Продюсеры и прокатчики считают, что онлайн-кинотеатры скрывают часть доходов, а эти данные помогли бы им проверять, насколько справедливы выплаты. Кроме того, информация о показах и зрителях помогла бы продюсерам понять, как аудитория реагирует на картину.

Продюсеры пытались договориться с онлайн-кинотеатрами о предоставлении данных в частном порядке, но безуспешно, поэтому они обратились к властям.

Федеральный закон 87-ФЗ о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров был подписан Президентом Путиным в мае 2017 года. Им накладывается целый ряд обязанностей на владельцев подобных сервисов, а также введено ограничение на иностранное владение — не более 20%, если если количество пользователей этого аудиовизуального на территории России составляет менее 50% от общего количества его пользователей. Все эти ресурсы должны были быть включены в специальный реестр, создание которого поручили Роскомнадзору.

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