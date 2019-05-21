Роскомнадзор считает «звёздочки» матом

Управление Роскомнадзора (РКН) по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию Тайги.инфо о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани. Как сообщил главный редактор «Тайга.Инфо» Василий Волнухин, речь идет о серии публикаций, в которых рассказывается о групповом избиении студента новосибирского колледжа. Табуированную лексику издание, следуя закону, закрывало символами «*******». Ранее директор учебного заведения обещал рассказать о «беспределе» новосибирских СМИ главе РКН Александру Жарову.

Роскомнадзор усмотрел в действиях Тайги.инфо нарушение ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань). Главный редактор издания должен явиться для «дачи объяснений и (или) составления протокола об административном правонарушении», говорится в уведомлении, подписанном заместителем руководителя сибирского управления РКН Ксенией Калашниковой.

«В уведомлении Роскомнадзора говорится о распространении нецензурных слов. Честно говоря, мы пока не вполне понимаем, какие могут быть претензии к нам. Матерные слова в наших материалах всегда закрываются звездочками. Завтра мы собираемся сходить в Роскомнадзор и выяснить, в чем конкретно нас обвиняют», — уточнил Волнухин.

Также ведомство заинтересовалось материалами о том, что полиция ищет участников этого события, а детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко взяла ситуацию под свой контроль. В них цитировалось то же высказывание одного из нападавших, где его речь была представлена в виде «*****».

Ранее Роскомнадзор, сославшись на закон о неуважении к власти, заблокировал сайты ярославских СМИ 76.ru и «Яркуб», которые написали новости на тему об оскорбительной надписи про Путина на здании местного полицейского главка. Неизвестный синей краской написал два слова, обозвав человека по фамилии Путин представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Матерное слово журналисты на фотографиях замазали. При этом никаких уведомлений редакции не получали. Сайты были разблокированы только после удаления фото с хулиганской надписью. Журналисты назвали действия РКН проявлением цензуры.

UPD. Роскомнадзор заявил, что претензии регулятора к изданию Тайга.Инфо касаются не «звездочек» вместо нецензурной лексики, а размещения видеозаписей, на которых она отчетливо слышна.

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