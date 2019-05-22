Полиция тестирует индивидуальные онлайн-камеры для распознавания лиц

Российские полицейские начали тестировать компактные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. По данным «Ведомостей», видеорегистраторы являются разработкой компании NtechLab, среди акционеров которой числится дочерняя структура госкорпорации «Ростех». Представитель компании-разработчика подтвердил создание такого гаджета для силовиков и охранников, уточнив, что прибор может также заинтересовать Росгвардию и пограничников.

Камера похожа на рацию, но чуть меньше размером, и прикрепляется на одежду. Гаджет анализирует видеопоток, выделяя из него лица людей, затем с помощью Wi-Fi или интернета через сим-карту данные отправляются на сервер. После этого идет проверка полученных изображений по имеющимся базам. Если фотографии совпадут, то система отправит сигнал на устройство. Полученная информация будет отображаться на экране устройства. Распознавать лица камера сможет на расстоянии 3,5–4,5 м.

Один из сотрудников МВД сообщил, что если испытания новых устройств пройдут успешно, то функция распознавания лиц будет внедрена в портативные видеорегистраторы, которые сейчас используют полицейские.

Напомним, недавно Сбербанк предложил предоставить разработчикам технологий искусственного интеллекта (ИИ) упрощенный доступ к городским потоковым данным, в частности к материалам видеонаблюдения. А также предусмотреть условия доступа к ним, чтобы разработчики могли формировать массивы данных и использовать их, не нарушая тайну частной жизни.

В Сан-Франциско, напротив, власти решили пойти навстречу общественности, протестующей против неконтролируемого применения уличной видеослежки, запретив полиции и другим ведомствам использовать системы распознавания лиц в городе. Постановление местных властей запрещает использовать как саму технологию, так и информацию, полученную из внешних систем, которые используют технологию.

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