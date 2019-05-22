Российскому и евразийскому софту найдут прописку в интернете

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение выложен проект приказа «Об определении официального сайта оператора реестра российского программного обеспечения и официального сайта оператора реестра евразийского программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», которым определяются официальные сайты вышеперечисленных реестров, а также признается утратившим силу приказ Минкомсвязи РФ от 30.12.2015 № 614 «Об определении официального сайта оператора единого реестра Российских программ для ЭВМ и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Официальным сайтом оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предлагается определить reestr.digital.gov.ru (реестр.минсвязь.рф), а сайтом оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ, — eac-reestr.digital.gov.ru.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 4 июня 2019 г. Свои замечания и пожелания к проекту приказа вы можете оставить на его странице.

Положения законодательства об использовании российского программного обеспечения и запрет на закупки иностранного программного обеспечения при наличии российских аналогов вступили в силу 1 января 2016 года. Согласно федеральному закону 188-ФЗ от 29.06.2015 года, «программное обеспечение признается российским, если сведения о нем включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

.



.