Роскомнадзор включается в состав учредителей КЦ в рамках суверенизации Рунета





На официальном портале выложен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О реализации Роскомнадзором функций и полномочий учредителя некоммерческой организации, осуществляющей координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону». Документ направлен на реализацию Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (т.е. закон о «суверенном интернете»).

В самом проекте распоряжения сказано:

«Во исполнение пункта 4 статьи 14.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определить, что функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» от имени Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

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Дата окончания публичного обсуждения документа — 17 июня 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете высказать на его странице.

Напомним, закон о суверенизации Рунета был подписан Президентом Владимиром Путиным в начале мая текущего года. С начала ноября госведомства планируют централизовано управлять российским сегментом Сети, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

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