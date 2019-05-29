«Суверенный Рунет» продолжает обрастать подзаконными актами

Минцифры выложило на общественное обсуждение целый пакет подзаконных актов, направленных на реализацию подписанного в начале мая Президентом Владимиром Путиным закона о «суверенном интернете».

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка ведения реестра точек обмена трафиком». Предлагаемый министерством порядок устанавливает правила ведения реестра точек обмена трафиком, в том числе порядок включения сведений в реестр точек обмена трафиком. Вести реестр поручено Роскомнадзору. Ведётся он по той же схеме, как и большинство реестров — в электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей в информационной системе Роскомнадзора. Ведение реестра включает в себя сбор, систематизацию, изменение, хранение и обновление поступающей информации.

Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименование точки обмена трафиком может быть указано с использованием букв латинского алфавита.

В реестре содержатся следующие сведения:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

б) адрес местонахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, и адрес места фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

в) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии);

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), дата постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — номер автономной системы) (при наличии);

е) сетевые адреса, принадлежащие автономной системе, и используемые сетевые адреса (при наличии);

ж) места фактического нахождения принадлежащих на праве собственности или ином законном основании точке обмена трафиком оборудования, обеспечивающего доступ к инфраструктуре точки обмена трафиком (почтовый адрес или в случае его отсутствия географические координаты).

Основанием для включения точек обмена трафиком в реестр является направление собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком уведомления о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования точки обмена трафиком. Уведомления направляются собственником или иным владельцем точки обмена трафиком не позднее чем за 10 дней до осуществления деятельности по обеспечению функционирования точки обмена трафиком.

Реестровые записи формируются или изменяются в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления собственника или иного владельца точки обмена трафиком в системе документооборота Роскомнадзора.

РКН и (или) его территориальные органы в ходе осуществляемых мероприятий по контролю вправе провести проверку достоверности представленной собственниками или иными владельцами точки обмена трафиком информации.

Информация, содержащаяся в реестре, должна быть общедоступна для ознакомления без взимания платы. Сведения, внесенные в реестр точек обмена трафиком, должны содержаться в течение 3 лет со дня их внесения.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 18 июня 2019 г.

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Следующий документ — это приказа Минцифры, который устанавливает требования «к функционированию технических и программных средств (в том числе средств связи), используемых в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сетевых адресов, соответствующих доменным именам», которые применяются операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи в случае наличия у них номера автономной системы.

Технические и программные средства (в том числе средства связи), используемые в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам, функционируют с соблюдением следующих общих требований:

а) обеспечение отсутствия сбоев в функционировании элементов технических и программных средств (в том числе средств связи), используемых

‎в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам;

б) обеспечение бесперебойного взаимодействия элементов технических

‎и программных средств (в том числе средств связи), используемых в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам;

в) защита информации, содержащейся в технических и программных средствах (в том числе средствах связи), используемых в целях выявления

‎в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам, от несанкционированного доступа;

г) модульное построение с применением единых требований, в том числе унифицированных программно-технических средств, стандартизованных интерфейсов для взаимодействия, стандартизованных протоколов обмена данными.

К техническим и программным средствам (в том числе средствам связи), используемым в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам, предъявляются следующие функциональные требования:

а) непрерывный режим функционирования;

б) обеспечение взаимодействия с информационными системами органов

‎и организаций на всей территории Российской Федерации, а в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и международными договорами, также за пределами Российской Федерации;

в) обеспечение защиты передаваемых сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих сведений;

г) обеспечение фиксации даты, времени, а также возможности предоставления сведений, позволяющих восстановить историю взаимодействия;

д) резервное копирование данных;

е) ведение системных журналов, содержащих информацию о работе программных и технических средств, в том числе о сбоях, системном и прикладном программном обеспечении, а также об обращении и доступе обслуживающего технического персонала;

ж) сохранность и доступность для дальнейшего использования ранее накопленных данных при модернизации аппаратных и программных средств программных и технических средств;

з) предельная временная задержка с момента поступления запроса до начала доставки ответа должна составлять не более 5 минут.

Эксперты и отраслевики уже отреагировали на этот проект приказа Минцифры, сразу вызвавший у них массу вопросов, особенно по той причине, что выложили его почему-то не сразу весь (позже публикацию обновили)..

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 10 июня 2019 г.

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Также на общественное обсуждение был выложен проект приказа Минцифры «Об утверждении требований к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования«. Целью проекта является осуществление функционирования систем управления сетями связи при возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования.

Основные положения документа:

Система управления создается операторами связи.

Система включает в себя, в том числе дежурно-диспетчерские службы.

Оператор связи, оказывающий услуги на территории 2 и более муниципальных образований с количеством абонентов от 500 ‎до 2000 организует дежурную смену, в режиме 8 часов ‎в день 5 дней в неделю.

Оператор связи, оказывающий услуги на территории 1 или нескольких субъектов, организует круглосуточную дежурную смену, обеспечивает резервирование управления оборудованием, входящим в состав магистральной сети связи.

Требования не распространяются «На операторов связи, оказывающих услуги связи на территории одного муниципального образования и количество абонентов которых не превышает 500».

«Оператор связи, оказывающий услуги на территории двух и более муниципальных образований в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, и количество абонентов которого составляет от 500 ‎до 2000, организует дежурную смену, функционирующую в режиме 8 часов ‎в день 5 дней в неделю», — также сказано в документе.

Оператор связи, оказывающий услуги на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, организует круглосуточную дежурную смену, а также обеспечивает резервирование управления оборудованием, входящим в состав магистральной сети связи.

При функционировании системы управления сетью связи оператор связи реализует организационные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к программно-аппаратным средствам системы управления, и к информации управления сетью связи, ‎а также меры, направленные на обеспечение её устойчивого функционирования в условиях угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования сети связи оператора связи.

Информация, содержащаяся в системе управления сети связи оператора связи, хранится не менее 3-х лет.

Дата окончания публичного обсуждения — 18 июня 2019 г.

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Проект постановления Правительства о новых функциях Государственного радиочастотного центра (ГРЧЦ) вносит изменения в «Положение о радиочастотной службе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 года № 434»

Целью проекта является наделение ГРЧЦ полномочиями по участию в работах по оценке выполнения операторами связи обязанностей, предусмотренных законом о Рунете № 90-ФЗ. Всего предусмотрено 18 оценок выполнения операторами связи различных требований:

по оценке выполнения операторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требований о предоставлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о фактическом месте установки технических средств противодействия угрозам; по оценке выполнения операторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренных пунктом 3 статьи 65.1 Федерального закона ‎от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», технических условий установки технических средств противодействия угрозам, а также требований к сетям связи при использовании указанных технических средств; по оценке выполнения операторами связи требований к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования; по оценке выполнения собственниками или владельцами технологических сетей связи, а также иными лицами, имеющими номер автономной системы, требования о размещении средств связи, с использованием которых выполняются указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, на территории Российской Федерации; по оценке выполнения операторами связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка, сроков и технических условий установки технических средств противодействия угрозам, а также технических требований к сетям связи при использовании таких технических средств; по оценке выполнения правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования; по оценке выполнения требований порядка централизованного управления сетью связи общего пользования; по оценке выполнения требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи, а также требований к владельцам сетей связи, подключаемых к точкам обмена трафиком; по оценке выполнения требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации; по оценке выполнения требований к функционированию технических и программных средств (в том числе средств связи), используемым в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сетевых адресов, соответствующих доменным именам; по оценке выполнения требований к сетям и средствам связи для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач; по оценке выполнения требований порядка установки, эксплуатации и модернизации на сети связи операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технических средств противодействия угрозам; по оценке выполнения требований к техническим средствам контроля ‎за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающих ограничение доступа к информации, а также требований к их установке и эксплуатации в технологических сетях связи; по оценке выполнения технических условий установки технических средств противодействия угрозам и требований к сетям связи при использовании технических средств противодействия угрозам; по оценке выполнения обязанности имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами по использованию для передачи сообщений электросвязи точки обмена трафиком, сведения о которой содержатся в реестре точек обмена трафиком; по оценке выполнения собственником или иным владельцем точки обмена трафиком требований к владельцам сетей связи, подключаемым к точке обмена трафиком; по оценке выполнения операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи в случае наличия номера автономной системы обязанностей по использованию национальной системы доменных имен; по оценке выполнения обязанности по предоставлению информации собственниками, иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами при использовании линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, имеющими номер автономной системы, и лицами, имеющими номера автономных систем, предусмотренной Федеральным законом от 7 июля 2003 года ‎№ 126-ФЗ «О связи», информации, а также за достоверностью и полнотой предоставленной ими информации».

Дата окончания публичного обсуждения — 18 июня 2019 г.

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Следующий документ — проект приказа «Об утверждении требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи», разработанный на основании пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пунктом 5 статьи 56.2 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».

«Настоящие требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи применяются собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком при осуществлении ими своей деятельности», — сказано в документе.

Под реализацией указанных требований авторы документа представляют «совокупность осуществляемых собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение»:

а) целостности сетей связи, для взаимодействия которых используются средства связи, и с помощью которых становится возможным установление соединения и (или) передача информации между пользователями услугами, оказываемых на данных сетях связи;

б) устойчивости сетей связи, для взаимодействия которых используются средства связи, в том числе в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера;

в) безопасности функционирования сетей связи, для взаимодействия которых используются средства связи, путем применения средств защиты информации от несанкционированного доступа.

Технические и программные средства связи в целях обеспечения бесперебойного функционирования должны обеспечивать:

а) соответствие установленным техническим нормам на показатели функционирования;

б) совместимость протоколов взаимодействия (и совместимость электрических и (или) оптических интерфейсов средств связи, в том числе пользовательского (оконечного) оборудования, с узлом связи, которая обеспечивается выполнением требований, устанавливаемых в правилах применения средств связи.

Копии документов, подтверждающих соответствие используемых собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком при осуществлении ими своей деятельности технических и программных средств связи установленным требованиям, должны храниться собственниками или владельцами точек обмена трафиком в течение всего срока эксплуатации этих средств связи.

Эксплуатация технических и программных средств связи должна осуществляться в порядке, предусмотренном, проектной и эксплуатационной документацией и документацией заводов-изготовителей.

Исполнение настоящих Требований к сооружениям связи, с использованием которых собственники или иные владельцы точек обмена трафиком осуществляют свою деятельность, представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на:

а) защиту сооружений связи от несанкционированного доступа к ним;

б) обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, при этом нарушение электроснабжения двух источников питания одновременно не допускается;

в) обеспечение соответствия правилам, нормам и требованиям технической эксплуатации средств связи, с использованием которых собственники или иные владельцы точек обмена трафиком осуществляют свою деятельность;

г) соответствие требованиям и техническим нормам, в том числе по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации, установленным в отношении данных сооружений связи законодательством Российской Федерации.

Дата окончания публичного обсуждения — 18 июня 2019 г.

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Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, оставить вы их можете на страницах документов.

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