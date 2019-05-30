Президент подписал закон об электронном голосовании на московских выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Как говорится в документе, эксперимент проводится в одномандатном избирательном округе (округах), определяемых Мосгоризбиркомом.

Избиратель при этом вправе самостоятельно выбрать — голосовать традиционно или дистанционно. Для участия в дистанционном голосовании необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.

Законопроект был принят Госдумой во второй половине мая текущего года, причем он был подвергнут жёсткой критике со стороны фракции коммунистов, отказавшихся поддерживать этот документ. По их мнению, выборы не будут прозрачными, поскольку не предусматривают наблюдателей от КПРФ, властями не предоставлен исходный код системы, а также «гарантия сейчас только одна — это авторитет Центральной избирательной комиссии».

Документ также был принят Мосгордумой и одобрен Советом Федерации.

Ряд экспертов также выступает против внедрения электронного голосования, опасаясь его непрозрачности и неотработанности технологии. Так, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц после последнего заседания общественной технической группы по проведению эксперимента, которое прошло на днях, отметил, что «подтверждена теоретическая возможность голосования за избирателя, если злоумышленник получит доступ к личному кабинету и к СМС-сообщению (будет обладать телефоном избирателя, клонирует SIM или перехватит СМС)».

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