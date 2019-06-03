03.06.2019
Центробанк работает над верификацией e-mail клиентов
Финрегулятор объясняет это тем, что банки часто отправляют на электронную почту важную информацию, которая может являться банковской тайной, но поскольку электронные адреса могут меняться, эти сведения рискуют попасть к третьим лицам

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Банк России вместе с Тинькофф банком, ОТП-банком и ВТБ запустил пилотный проект по верификации электронной почты клиентов кредитных организаций. Первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подтвердил “Ъ” эту информацию. Он пояснил, что банки часто направляют клиенту сообщения по СМС или электронной почте, при этом, если адрес не подтвержден, доступ к банковской тайне может получить злоумышленник.

В ходе пилота ЦБ и банки изучают варианты подтверждения почтовых адресов. Когда перечень предложений появится, его предложат обсудить другим участникам рынка. Первые материалы банки-участники пилотного проекта должны представить в первой половине июня текущего года. Пока в Банке России не решили, станут ли требования обязательными или рекомендательными.

Банки также отправляют данные клиентам по SMS. Но эта сфера будет регулироваться законопроектом по обмену информации по SIM-картам, отметили в ЦБ.

Напомним, в мае Минцифры выкладывало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства РФ, который дополняет состав сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных. В список биметрии планируется добавить абонентский телефонный номер и e-mail. На днях закончилось общественное обсуждение документа.

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