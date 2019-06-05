Ещё один россиянин «не уважает власть»

На пользователя ВКонтакте из города Изобильный Ставропольского края составили административный протокол об оскорблении власти из-за поста о Владимире Путине. Об этом Дождю сообщил сам пользователь, пожелавший остаться анонимным. Он предоставил копию протокола.

Поводом для возбуждения административного дела стал пост, опубликованный во ВКонтакте в мае текущего года. В нем, президента назвали «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком. Автор поста также привел Путину в пример президента Украины Владимира Зеленского. На днях сотрудник правоохранительных органов позвонил жителю Изобильного на личный номер телефона, после чего забрал его с работы и доставил в отдел полиции.

«Взяли объяснительную, составили протокол, направили отчет или как там у них [называется] главному начальнику полиции о производстве по административному делу по статье 20.1 пункта 3. Обращение было чрезвычайно вежливое и вся документация, удостоверения демонстрировались», — рассказал мужчина. Он добавил, что теперь ждет оповещения о суде. В местном МВД от комментариев отказались.

Штраф по этой статье — от 30 тысяч до ста тысяч рублей. Мужчина добавил, что это его первый административный протокол.

Статья об «оскорблении властей» в последнее время стала использоваться правоохранительными органами достаточно активо. Одним из фигурантов такого дела стал соратник Алексея Навального и один из основателей ОЗИ Леонид Волков, разместивший в Twitter фразу о «сказочном ***********», также адресованную Президенту РФ. В Костромской области Следственный комитет проводит доследственную проверку после публикации видео, на котором местный житель исказил фамилию мэра города. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении участника протестов против строительства храма за оскорбление полицейского.

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