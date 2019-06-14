Дело о нацистской символике в передаче «Большая разница» прекращено

В деле о размещении в социальной сети «ВКонтакте» пародийного ролика на сериалы «Ликвидация» и «17 мгновений весны» поставлена точка — Омский областной суд отменил решение суда первой инстанции и прекратил дело по обвинению дизайнера в пропаганде нацизма (ч.1 ст.20.3 КоАП). Ранее Илью Фришмана оштрафовали за публикацию в соцсети ролика с данной пародией на тысячу рублей. Сама публикация была сделана им ещё в 2010 году, но не так давно Центр «Э» увидел в этом нарушение российского законодательства, после чего Фришман был привлечён к административной ответственности.

На прекращении дела настаивал прокурор, который считает, что в ролике, который опубликовал Фришман, не было цели «пропаганды и создание фашистских организаций на территории Российской Федерации», к аналогичному выводу пришёл назначенный эксперт. После этого Омский областной суд отменил решение суда первой инстанции и прекратил дело.

Омич рассказал, что стороны обвинения на судебном заседании не было, а судья «поприветствовала, спросила, есть ли какие-то дополнения, вышла, вернулась и вынесла оправдательное решение».

«Абсурдная ситуация, — делится обстоятельствами дела Фришман. — Я по национальности еврей. Имею гражданство Израиля. Моя прабабушка умерла в газовой камере Хелмно, прадед умер в немецком гетто. Прадед по материнской линии — герой войны, лётчик, дважды награждён орденом Красного Знамени. Второй орден посмертно. Бабушка попала под репрессии, была сослана в Сибирь валить лес просто из-за того, что этнически являлась немкой. И меня обвинили в пропаганде нацисткой символики».

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о пропаганде нацизма. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики. Причем в апреле 2015 года Роскомнадзор разрешил демонстрировать свастику без целей пропаганды. Тогда ведомство отметило, что в дальнейшем намерено использовать именно такую трактовку закона в своей работе.

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