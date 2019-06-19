Неуважение на потоке

Как сообщает в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков, в семи регионах России было инициировано 8 дел по новому закону о «неуважении к власти», причем «ценник» везде одинаковый — 30 000 руб., и исходя из того, что уже вынесено 4 судебных решения, общая сумма штрафов на сегодня — 120 тысяч рублей.

Особое внимание к пользователям обращают архангельские «эшники». С апреля текущего года Центр «Э» отслеживает активность паблика «Поморье — не помойка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждый критический комментарий приводит к административному делу, — отмечает глава «Агоры». — Центр «Э» работает в связке с Отделом «К» местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий, и его адрес».

На данный момент известно точно о двух административных делах. Александр Пушкин за оскорбление судей оштрафован на 30,000 рублей (решение обжаловано прокурором, поскольку вынесено мировым судьей, а не районным).

Елена Макарова получила протокол за совершенно невинную фразу «Они совсем оборзели..».

Еще троих — Татьяну Егорову, Евгению Казанцеву и Юрия Чеснокова — ЦПЭ ищет для возбуждения административных дел также за комментарии в паблике. Защищает активистов сотрудничающий с Агорой юрист Алексей Куроптев.

Чиков также приводит список всех восьми дел и фразы, которые правоохранители посчитали оскорбляющими государство Российское:

Юрий Картыжев , Малая Вишера , «Путин — сказочный». 30 тыс.руб. штраф. Вступило в силу.

, , «Путин — сказочный». 30 тыс.руб. штраф. Вступило в силу. Юрий Шадрин , Верховажье , «Путин — реальный, а не сказочный». 30 000 рублей штраф. Не вступило в силу.

, , «Путин — реальный, а не сказочный». 30 000 рублей штраф. Не вступило в силу. Леонид Волков , Москва , «Путин — сказочный». Суд вернул дело в полицию.

, , «Путин — сказочный». Суд вернул дело в полицию. Кирилл Попутников , Ярославль , «Путин — лидер». 30 000 рублей штраф. Не вступило в силу.

, , «Путин — лидер». 30 000 рублей штраф. Не вступило в силу. Иван П. , Изобильный , «Путин — ***ло». Дело направлено в суд.

, , «Путин — ***ло». Дело направлено в суд. Сергей Командиров , Смоленск , «Путин — ***ло». Дело направлено в суд.

, , «Путин — ***ло». Дело направлено в суд. Александр Пушкин , Архангельск , «Судьи, вы чё, у***ны?». 30 000 рубей штраф. Не вступило в силу.

, , «Судьи, вы чё, у***ны?». 30 000 рубей штраф. Не вступило в силу. Елена Макарова, Архангельск, «Они совсем оборзели». Составлен протокол.

«Еще три протокола в Архангельске могут появиться, если полиция найдет комментаторов паблика, — отмечает Чиков. — Кроме того, есть дело в Набережных Челнах за надпись «Путин — в*р». Но она была сделана Василием Тарасовым еще до принятия свежей статьи в КоАП, поэтому полиции пришлось искать под него левую статью о нарушении при благоутройстве территории. И дело было прекращено в Верховном суде Татарстана. В Архангельске решение суда опротестовал прокурор как вынесенное ненадлежащим судьей (ошибаются, ибо рука не набита еще). В Москве материал по Волкову, видимо, решили утопить, дабы не давать Алексею Навальному возможности кошмарить президента (смешно).».

Напомним, РосКомСвобода совместно с «Комитетом гражданских инициатив» запустила новый большой проект по мониторингу инцидентов, связанных с административным и уголовным преследованием граждан за их высказывания в интернете, который размещается на портале BlackScreen.Report. Там будет в ежедневном режиме формироваться база данных по применению наказаний по «экстремистской направленности» и другим тематикам, связанным с запретом тех или иных публикаций в Сети (по статьям УК РФ: 148, 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 297, 298.1, 319, 354.1 и другим статьям уголовного и административного кодексов).

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