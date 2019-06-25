Три новостных сайта согласились передавать пользовательские данные силовикам

Проводя мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обнаружила там новое пополнение:

ООО «Ростовское агентство новостей», сайт donnews.ru

reestr.rublacklist.net/distributor/109586

Портал «Новости Сахалина и области», astv.ru

reestr.rublacklist.net/distributor/109585

ООО «Сах.ком» (агрегатор блогов, новостей, рекламы и других интернет-ресурсов Сахалина и Курил), sakh.com

reestr.rublacklist.net/distributor/109584

Данный реестр ведёт Роскомнадзор и наполняет его по указанию различных подразделений ФСБ.

Напомним, согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

В начале июня текущего года в реестр по слежке за пользователями был внесён популярный сервис знакомств Tinder, насчитывающий более 50 миллионов человек. РосКомСвобода попросила у компании дать комментарий — насколько тесно она готова сотрудничать с российскими властями, однако на наш запрос сервис не ответил, ограничившись весьма расплывчатым комментарием «Коммерсанту».

.



.