Три новостных сайта согласились передавать пользовательские данные силовикам

Проводя мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обнаружила там новое пополнение:
Данный реестр ведёт Роскомнадзор и наполняет его по указанию различных подразделений ФСБ.
Напомним, согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.
В начале июня текущего года в реестр по слежке за пользователями был внесён популярный сервис знакомств Tinder, насчитывающий более 50 миллионов человек. РосКомСвобода попросила у компании дать комментарий — насколько тесно она готова сотрудничать с российскими властями, однако на наш запрос сервис не ответил, ограничившись весьма расплывчатым комментарием «Коммерсанту».
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