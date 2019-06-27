Исходный код своего ПО первой из госорганов открыла Счётная палата

Счетная палата создала репозиторий для публикации исходного кода написанных в ведомстве программ и, в частности, пообещала разместить в этом хранилище софт своих новых проектов по автоматизации работы инспекторов и сотрудников, сообщает CNews. По утверждению контрольного ведомства, на подобный шаг оно решилось первым из российских государственных органов.

Основными пользователями кода, как ожидается, станут программисты, дизайнеры и аналитики. Но на первом этапе акцент в большей степени будет сделан на просветительской функции репозитория, который уже содержит обучающие материалы по работе с открытыми финансовыми данными (как можно заметить, преимущественно написанные на Python). «Хранилище будет регулярно обновляться и пополнится пакетами для дизайнеров и программистов», — заверяют инициаторы проекта.

«В репозитории кода есть целый блок “Образовательные ресурсы”, есть исторические архивные данные, например, архив бюллетеня Счетной палаты с 1999 по 2010 гг.; их на официальном сайте сейчас нет, — отмечает эксперт Счетной палаты Иван Бегтин. — Также там есть код сбора и обработки данных из госинформсистем. Мы будем выкладывать туда дизайн-макет, код аналитических инструментов и многое другое. Информация будет обновляться не реже, чем раз в месяц, а далее на постоянной основе».

В СП подчеркивают, что доступными для общественности станут новые проекты контрольного ведомства по автоматизации работы инспекторов и сотрудников.

«Идет работа над данными проектами. Эту работу мы хотим вести открыто, то есть публиковать тот код, который разрабатывается. Открывая репозитории, мы демонстрируем свою открытость, говорим о том, что разработчики могут сообщать об ошибках, участвовать. Эта работа сделает Счетную палату более привлекательной для аналитиков и разработчиков», — также заявил Иван Бегтин.

Директор Департамента цифровой трансформации Михаил Петров отмечает, что, «так как сейчас мы создаем собственное «озеро данных», системы аналитики в основном на базе open source продуктов, мы думаем, что наши наработки могут быть использованы и другими государственными структурами. Поэтому по мере реализации соответствующих проектов мы также можем открывать код создаваемых нами систем для внешних пользователей».

В ведомстве считают, что этот инструмент позволяет повысить эффективность государственных структур, стимулирует инновации и позволяет улучшать сервисы правительства.

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