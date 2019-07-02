Цензура от Общественной палаты России

ОПРФ заявила о выявлении в соцсетях «оскорбляющие символику материалы», и потребовала у Генпрокуратуры удалить материалы в пабликах «MDK» и «Борщ», а также привлечь к ответственности админов данных сообществ.

«Общественная палата теперь тоже цензор», — сообщил в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что ОПРФ был проведён мониторинг соцсетей ВКонтакте, Facebook и Instagram, в результате чего выявлено свыше 100 материалов, «оскорбляющих государственную символику и тем самым оказывающих разрушительное влияние на нравственность и гражданскую сознательность».

По его словам, первые нарушения были зафиксированы в крупнейших пабликах «ВКонтакте» — MDK и «Борщ». «Я подготовил письмо в Генпрокуратуру (оно уйдёт завтра!) с просьбой провести проверку по фактам публикации указанных материалов, принять меры к их удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, а также привлечению к ответственности лиц, администрирующих данные аккаунты», — написал Малькевич на своей странице в Facebook.

Глава комиссии ОП также подчеркнул, что закон об оскорблении госсимволов направлен на защиту флага, герба и Конституции РФ, однако «некоторые чиновники пытаются использовать закон в своих личных интересах».

По мнению члена ОП, в России необходимо наладить систему общественного контроля, в задачи которого должен входить мониторинг интернета на наличие противоправной информации. «Совсем скоро на площадке ОП РФ начнет функционировать Рабочая группа по развитию информационного общества, обеспечения безопасности сети Интернет и защите прав пользователей. Ее участниками станут блогеры, лидеры общественных и правозащитных организаций, гражданские активисты», — заключил он.

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