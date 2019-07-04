Жёсткое регулирование может коснуться новостных агрегаторов, смартфонов и онлайн-кинотеатров

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и депутат Госдумы Павел Качкаев внесли в российский парламент пакет законов, ужесточающий требования к новостным агрегаторам, а также онлайн-кинотетрам. Первым законопроектом №745559-7 «О внесении изменений в статьи 10.4 и 10.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» предлагается расширить требования к содержанию «информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизульных сервисов».

Документом устанавливается запрет для владельцев новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов на распространение информации об общественном объединении или иной организации, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Кроме этого, предлагается:

активизировать превентивные меры, направленные на локализацию и нейтрализацию террористических и иных экстремистских проявлений, устранение потенциальных предпосылок их формирования;

расширить требования к владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов и установить в статье 13.37 КоАП РФ административную ответственность;

установить административную ответственность за распространение информации, содержащей публичные призывы к экстремизму.

Второй законопроект — №745585-7 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» — предусматривает штрафы за нарушение указанной нормы. Согласно документу, для граждан он составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

По мнению главы DiPHOST Филиппа Кулина, депутаты

«…хотят зарегулировать уже убитую регулированием деятельность новостных агрегаторов, добавив неимоверно важный и эффективный пункт. Хотят добавить к обширному списку модерирование, чтобы проверяли упоминания запрещенных в России организаций обязательно с информацией о том, что они запрещены».

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Ещё один предполагающий жёсткое регулирование интернет- и технологической отрасли законопроект №745967-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»» внёс депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. Документом вводится запрет на продажу смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. Продажу средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV) без предустановленного российского программного обеспечения предлагается наказывать штрафом: для индивидуальных предпринимателей сумма составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Данная мера регламентируется другим его законопроектом №745970-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который и вводит эти штрафы.

Недавно компания «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложила снабдить почти полтора миллиона федеральных чиновников смартфонами на российской операционной системе «Аврора».

Соответствующее предложение было передано президенту России Владимиру Путину вице-премьером Максимом Акимовым. На его воплощение «Ростелеком» просит шесть лет. При этом комплекс услуг на одного абонента компания оценивает в 16 тысяч 600 рублей в год. Это значит, что полное обеспечение чиновников смартфонами с отечественной операционной системой будет обходиться более чем в 23 миллиарда рублей ежегодно.

Представитель Минкомсвязи подтвердил, что обеспечение госслужащих смартфонами с «Авророй» обсуждается. Одновременно с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никаких решений на этот счет не принималось».

Операционную систему «Аврора» для мобильных телефонов изначально разрабатывала финская компания Jolla, и называлась она иначе – Sailfish. Однако несколько лет назад контрольный пакет акций компании приобрел российский предприниматель, владелец группы ЕСН и холдинга РБК, Григорий Березкин. С того времени разработкой системы занимается компания «Открытая мобильная платформа», также связанная с Березкиным.

UPD. Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев отозвал три законопроекта, запрещающих продажи смартфонов без предустановленного «по умолчанию» российского софта. Уведомления размещены в карточках законопроектов о поправках в закон «О защите прав потребителей», в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В Минцифры объяснили, что сама идея такого закона ограничивает права потребителей, и её нужно обсуждать с представителями рынка.

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