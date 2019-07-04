Расширяющееся пространство преследований за высказывания в Сети

Начало лета прошло под эгидой «неуважения к власти», но и в июле тенденция осталась той же, причем, как мы уже писали ранее, львиная доля таких случаев приходится на «Русский Север», где сейчас очень остро стоит так называемая «мусорная» проблема. Стоит также заметить, тема экологии вообще крайне болезненно воспринимается властями, хотя дела порой возбуждаются против активистов по статьям, которые никак с ней не связаны. Несмотря на частичную декриминализацию 282 статьи УК РФ (о возбуждении ненависти и вражды), и эта статья, и «родственные» ей статьи возбуждаются властями против тех, кто имеет своё мнение, отличающееся от официального. Немало таких случаев связано с Крымом. Несмотря на то, что наказания за высказывание своего мнения постепенно уходят от реальных сроков и «уголовки» к административным штрафам, складывается ощущение взрывного роста таких дел, а также более «лёгкого» подхода силовиков и судов в расследовании и вынесении решений.

В Судаке российская полиция задержала крымского татарина Сейяра Эмирова, сообщил общественный защитник Сейтосман Каралиев. «К нему приходили еще накануне, попросили проехать с ними, но он отказался, сославшись на то, что у сотрудников полиции не было постановления, сегодня его задержали возле дома родителей в Судаке», – сказал общественный защитник.

Каралиев также сообщил, что молодой человек задержан за пост в социальной сети «ВКонтакте», датированный 2013 годом — его обвиняют в административном правонарушении по статье 20.29 КоАП России – «производство и распространение экстремистских материалов».

Украинскому активисту Игорю Мовенко из опасений дальнейшего преследования, пришлось покинуть Крым после того, как для него закончился условный срок по приговору Севастопольского апелляционного суда от 26 июня 2018 года. В 2017 году в отношении жителя Севастополя Игоря Мовенко ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Дело было возбуждено за комментарий, который, по версии следствия, он опубликовал летом 2016 года в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Крымская правозащитная группа рассматривает его дело как политически мотивированное:

«Избирательную практику ФСБ применения «экстремистских статей» подтверждает и тот факт, что уголовное дело против Игоря Мовенко возбудили после того, как он пытался добиться расследования факта нападения на него бывшего сотрудника подразделения «Беркут» МВД Украины. Комментарий же был опубликован гораздо раньше, но тогда не привлек внимания ФСБ. Дело по факту нападения на украинца так и не было возбуждено, но после его неоднократных заявлений о совершении нападения было возбуждено уголовное дело против него самого».

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После обысков и возбуждения уголовного дела Гагаринский районный суд заключил Мовенко под стражу. Украинец 56 дней находился в Симферопольском СИЗО.

Полиция Котласа направила в суд второе административное дело в отношении продавщицы Светланы Бакшеевой по части 3 статьи 20.1 КоАП (Оскорбление госорганов). «Основание — критика в паблике ВКонтакте губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с его позицией по Шиесу (шелупонь, вот это всё…)», — сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

«Ну то есть реально, продавщица из Котласа теперь яростный «враг государства» за высказывания в соцсетях», — удивляется главред Медиазоны Сергей Смирнов.

Светлана Бакшеева, также подчёркивает «Эхо Москвы, стала лидером по числу заведённых на неё протоколов за неуважение к власти.

Судебное заседание назначено на конец июля. «Это дело не будет считаться повторным совершением административного правонарушения (часть 4 той же статьи, штраф от 100,000 до 200,000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток), поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу», — подчеркивает Чиков.

В середине июня местный суд признал виновной Светлану в оскорблении госвласти и назначил штраф в размере 30,000 рублей. Это решение обжаловано в областной суд.

«Кроме того, — подчеркивает Чиков, — полиция возбудила в отношении Башкеевой административное дело о разглашении персональных данных, за то, что та опубликовала донос на нее с именем и адресом доносчика. Полиция Котласа завела административное дело на Бакшееву после доноса пенсионерки Ольги Ильиной, которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу». Она сидит вконтакте под именем Алиса Василевская и мониторит комментарии. По ее же доносу осудили Дмитрия Попперека. Наезд на Светлану Бакшееву приобретает форму целенаправленной травли со стороны местных властей и полиции в ответ на ее поддержку протеста на Шиесе».

Причем совсем недавно Совет по правам Человека заявил о намерении провести мониторинг практики применения законов о фейковых новостях и оскорблении государства.

Члены СПЧ уже посмотрели некоторые примеры и увидели, что закон «работает, мягко говоря, неадекватно», но делать какие-либо выводы пока рано, заявил сегодня председатель Совета Михаил Федотов. «Мы намерены собрать все судебные решения по подобным делам, которые уже были и которые будут в будущем, и вести их анализ в постоянном ритме, чтобы подготовить для главы государства доклад о сложившейся практике и предложить меры по корректировке этой практики», — уточнил глава СПЧ.

Разобраться с критиками не в судебном, а каком-то другом порядке пытаются представители власти в регионах. Депутат красноярского городского совета от «Единой России» Вячеслав Дюков призвал местного оппозиционера Кирилла Таманова «встретиться с глазу на глаз в приватном месте» из-за поста в Facebook. Накануне Таманов опубликовал пост, комментирующий статью премьер-министра Дмитрия Медведева о «переменах» в «Единой России». Глава правительства рассказал о членах партии, которые «не стесняются демонстрировать чванство и хамство».

В ответ Дюков потребовал извинений или встречи «с глазу на глаз в приватном месте», сопровождая свои слова прямыми оскорблениями. Таманов напомнил оппоненту, что «сейчас не 90-е», и отказался встречаться «один на один», предложив вместо этого провести публичную дискуссию. Позже депутат заявил, что готов к публичной дискуссии, в то же время пожаловавшись на «либерастскую шоблу», которая «предпочитает сейчас устраивать травлю, пляски, выдергивая из контекста какие-то словечки».

В Санкт-Петербурге активистка Дина Гарина отсудила 30 тысяч рублей за незаконное подозрение в экстремизме из-за двух постов во ВКонтакте. Петроградский районный суд обязал Минфин выплатить ей эту сумму.

В октябре 2017 года против неё возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ из-за двух постов за 2015 год. В январе прошлого года СледКом вынес постановление о частичном прекращении уголовного дела в связи с непричастностью подозреваемой.

«Из постановления следовало, что орган предварительного следствия обоснованно пришел к выводу об отсутствии в действиях Гариной признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, — отмечает адвокат Виталий Черкасов. — Таким образом, более трех месяцев Гарина подвергалась незаконному уголовному преследованию.

Более того, следователь не признал за Гариной права на реабилитацию, не направил извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. Из-за этого еще некоторое время Гарина находилась в неведении о том, что с нее сняты подозрения и она имеет право на реабилитацию. И, наконец, прокурор в нарушение УПК РФ до сих пор не принес ей официального извинения от имени государства за причиненный вред».

В исковом заявлении Дина Гарина просила суд взыскать с Минфина России 70 тысяч рублей компенсации. Примечательно, что представитель ответчика и следователь Следственного комитета (приглашенный в качестве третьего лица) требовали отказать в удовлетворении требований Гариной.

Адвокат Черкасов уже заявил, что будет добиваться удовлетворения иска в полном объеме в апелляционной инстанции.

Следственный комитет устроил обыск у челябинской активистки «СТОП ГОК» Галины Гориной по делу об оправдании терроризма (205.2 УК), сообщил ее муж Евгений Рожков.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Галины Гориной в Челябинске расследует СКР. Возбуждено в связи с постом ВКонтакте о теракте в здании УФСБ Архангельской области. Защитник Гориной — адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин.

Ранее на Горину составляли протокол о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) из-за «Последних пожеланий Иванам», внесённых в список Минюста в 2012 году. Такие же административные дела возбудили против еще троих активистов «СТОП ГОК»: Павла Камчатного, Алексея Гнедышева и Владимира Гаврилова. Горина регулярно выходит на акции против загрязнения окружающей среды и строительства Томинского ГОКа.

На днях Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил Генеральной прокуратуре «совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьёй 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу».

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