Правительство, Ростех и Ростелеком заключили соглашение о развитии 5G

Правительство, Ростех и Ростелеком заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России. Об этом говорится в релизе Ростеха по итогам подписания документа.

«Соглашение направлено на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией одной из лидерских позиций на глобальных технологических рынках в области 5G. Документ предполагает разработку и реализацию дорожной карты развития мобильных сетей связи пятого поколения», — в свою очередь, сообщает пресс-служб компании «Ростелеком».

Отмечается, что процесс внедрения сетей нового поколения будет реализовываться преимущественно с использованием отечественных решений и технологий. По словам вице-премьера Максима Акимова, технологии связи 5G будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны.

Ростех также займется разработкой дорожных карт по трем высокотехнологичным областям: квантовым сенсорам, технологиям распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия.

Ростелеком, в свою очередь, будет отвечать за развертывание инфраструктуры для внедрения мобильных сетей 5G.

Кроме того, отдельный блок работы будет посвящен стимулированию спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей связи пятого поколения.

В начале июня текущего года стало известно о намерении Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) увеличить разрешённый диапазон тестирования 5G до 25,25–29,5 ГГц и протестировать такие сети в столице на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити». Координирование пилотных зон было поручено департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Кроме этого, Правительство Российской Федерации и госкорпорация Ростех подписали соглашение о развитии технологий распределенного реестра на территории страны. Соглашения с госкорпорацией, а также несколькими другими крупными компаниями, которые займутся развитием высокотехнологичных направлений, были заключены в рамках поручения Владимира Путина, отданного им в ходе майского совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Напомним, в мае Ростех совместно с Waves и Новосибирским институтом программных систем представил предварительную дорожную карту по развитию блокчейна в России в рамках государственной программы «Цифровая экономика». По предварительным подсчетам, внедрение технологии распределенного реестра в государственные системы может потребовать до 85 млрд рублей.

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