За год власти Индии устраивали шатдаун более полусотни раз

После очередного «приглушения» интернета в индийском штате Кашмир международная неправительственная организация «Репортёры без границ» (RSF) выступили с осуждением использования столько грубой формы цензуры в стране, призвав федеральные власти пересмотреть законодательство так, чтоб появилась гарантия на универсальное право на онлайн-новости и информацию.

Власти Индии в настоящее время отключают интернет по 10 раз в месяц, каждый раз лишая в среднем несколько сотен тысяч человек права на получение всей информации в интернете. Один из последних случаев произошел недавно, когда в кашмирском районе Шопян был устроен блэкаут в качестве «превентивной меры» после перестрелки между боевиками-сепаратистами и военизированными формированиями.

По данным Центра права на свободу программного обеспечения, это был 61-й раз, когда интернет был отключен в стране с начала текущего года, и 45-й раз — в штатах Джамму и Кашмир. Индия поставила своеобразный «рекорд», отключив интернет больше раз, чем любая другая страна.

«Отключение интернета не позволяет журналистам работать, это мешает им получать доступ к своим основным источникам, лишая общественность надежной и независимой информации, — сказал Даниэль Бастард. — Нарушения свободы информирования тем более шокируют, что они являются результатом мер, принятых совершенно произвольно местными или федеральными властями. Центральное правительство должно как можно быстрее внести изменения в свое законодательство, чтобы гарантировать право каждого гражданина на неограниченный и безусловный доступ к информации в Интернете».

Индия занимает 140-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы «Репортёров без границ» 2019 года, что на два места ниже, чем в 2018 году.

.

.