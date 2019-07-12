ФСО сделает специнтернет для чиновников

Федеральная служба охраны (ФСО) выполнит ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», об этом сообщает CNews. В частности, в 2018-2021 гг. ведомство получит из госбюджета 1,44 млрд руб на развитие, поддержание и эксплуатацию российского государственного сегмента сети интернет – Rsnet.

В том числе будет потрачено 550 миллионов рублей в 2020 году и 440 миллионов рублей в 2021. В эти мероприятия входит и обеспечение взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей федеральных органов государственной власти и органов власти регионов через сеть Rsnet. Вместе с ФСО в проекте будет участвовать Минцифры.

Сеть Rsnet была создана ещё в конце 1990-х годов для безопасного выхода в интернет представителей власти. В 2015 году Путин поручил обеспечить выход в Rsnet по зашифрованным каналам связи Администрации Президента, Правительству, Государственной Думе, Совету Федерации, Следственному комитету, прокуратуре, судебным органам и другим. О том, что исполнителем будет ФСО, стало известно летом 2016 года.

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