В Госдуму снова внесли законопроекты об обязательной установке на гаджетах российского ПО

Коллектив авторов в главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внес в Госдуму очередную версию законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и другую технику. По сравнению с предыдущей версией документа, отмечает CNews, штрафы за нарушение были снижены в пять-десять раз.

Первый законопроект №757423-7 вносит соответствующие изменения в статью 4 закона «О защите прав потребителей».

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин», — гласит законопроект.

Согласно тексту документа, список устройств, на которые распространяется данное требование, будет составлен правительством. Оно же определит порядок составления и ведения перечня российского ПО, которое допускается к предварительной установке, и порядок самой установки. В случае принятия данного закона он вступит в силу с начала 2020 г.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что отечественное ПО привлекает российского потребителя больше, чем иностранное, а устройства после его установки становится удобнее использовать. Таким образом, отечественное ПО делает товар более ценным для российского покупателя.

Второй законопроект №757430-7 вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этим поправкам, за продажу в России устройств, на которые не установлено российское ПО из правительственного списка, будут налагаться штрафы. Должностным лицам придется платить штраф в размере 30-50 тыс. руб., юридическим лицам — 50-200 тыс. руб. Положение о штрафах должно вступить в силу с начала 2021 г.

Авторы законопроекта считают, что нововведение позволит защитить интересы российских интернет-компаний. Предполагается, что это уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных организаций.

До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, однако предыдущие варианты были впоследствии им отозваны. В той версии документа, которая была внесена в парламент в начале июля 2019 г., штрафы были гораздо выше. Тогда предлагалось назначать индивидуальным предпринимателям штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а юридическим лицам — в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.

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