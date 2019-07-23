Российские сенаторы хотят ввести тотальную деанонимизацию и слежку в e-mail

В Госдуму внесен законопроект №760029-7 «О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», которым вводится обязательная идентификация пользователей электронной почты по номеру телефона. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Как считают авторы, эта мера должна сократить количество ложных анонимных сообщений о терактах.

Так как в России мобильные номера уже идентифицируются по паспорту, законопроект фактически предлагает связать электронную почту с документами пользователя. Похожую инициативу уже приняли в отношении пользователей мессенджеров.

Сведения о пользователях почтовые сервисы, согласно документу, обязаны будут сохранять только на территории РФ.

Другое предложение касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

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Обращаем внимание, что в законопроекте идет речь о тех сервисах, которые внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

На текущий момент из почтовых служб туда внесены 5 сервисов:

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«Куда, спрашивали, пропал сенатор Клишас? — комментирует эту инициативу шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. — А никуда не пропал. Занимается своим любимым делом: пишет законы об ограничениях в интернете. Вот, написал новый закон, который предлагает привязать аккаунты электронной почты к номерам мобильных телефонов. И блокировать письма с информацией, нарушающей закон (как я понимаю из текста закона, речь идет не о прелюстрации электронной почты, а о том, что в случае рассылки некой информации с конкретного адреса будет предложено заблокировать этот адрес). Объясняется это все тем, что с электронной почты поступают сообщения о лжеминировании, а найти их авторов невозможно. То есть, типа, никакой вам больше анонимной почты. А кто не подчинится — мы заблокируем (саркастически пишу вам это в Telegram)».

Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов называет инициативу Клишаса и Боковой принуждением к перлюстрации пользовательской переписки, а также удивляется работоспособности и желанию сенаторов разрабатывать столько сомнительных законов:

Придумать запретить пользоваться электронной почтой без привязки телефонного номера и перлюстрировать все письма, чтобы не посылать «противозаконную» информацию, — это практически по полной. Где Клишас с Боковой столько берут? И как здоровья хватает?https://t.co/J2Sjzmw9k1 — Vladimir Kharitonov (@v_x) July 23, 2019

Создатель и владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин также прокомментировал данный законопроект, разобрав отдельные его пункты:

«Меня часто стали корить за то, что мои посты про технику становятся всё более политическими. Тут ведь какое дело… Я делал и делаю доклады про DNS, электронную почту, делаю и сам DNS и электронную почту. И беру я, значит, проекты законов или нормативов про электронную почту и/или DNS и сказать мне нечего. Потому что сутевое техническое содержание там — набор бессвязных предложений. А суть вся в политике. Это политические документы. Пытаться что-то там обсуждать по сути — метать бисер перед свиньями. Моё серьёзное отношение к Боковой и Клишасу (сенаторы) кончилось ещё на этапе законопроекта про «устойчивый Рунет». Бокова меня забанила, как только разговор вышел за пределы обсуждения лозунгов, а Клишас никогда и не имел обратной связи».

«Пояснительная записка к законопроекту поясняет, что он направлен на борьбу с «анонимками» о минированиях. Собственно, проблемы закон не решает никак. Принятие анонимных сообщений — принципиальная позиция силовиков. Для решения проблемы достаточно выпустить циркуляр о том, что анонимные сообщения не принимаются во внимание», — считает Кулин, продолжая препарировать документ:

Организаторы электропочты теперь как организаторы информации. С чем я их и поздравляю.

По распоряжению непойми пока кого организаторы электропочты должны просматривать почту конкретных лиц и ограничивать пересылку в зависимости от содержания (новый 4.2.1 (2) статьи 10.1 закона «об информации»).

Законопроект никак не описывает служебные email. А практика такова, что их очень много. Как идентифицировать единый корпоративный email трёх дизайнеров? А [email protected] — это кто?

Несмотря на то, что крупнейшие почтовые сервисы подмяли под себя почти всю электронную почту, частных и маленьких почтовых серверов всё ещё миллионы. Если даже предположить, что закон будет исполняться, операторы сотовой связи и силовики вынуждены будут пользоваться увесистыми альманахами почтовых серверов.

Не очень понятно, что делать с иностранными гражданами и телефонами. Какой там может быть договор?

Обязанность «обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных почтовых сообщений», которую, строго говоря, обеспечить невозможно. Организатор электропочты может отвечать только за себя, но не за каналы связи и другие почтовые сервера. Протокол электропочты древний и конфиденциальность по большей части должна обеспечиваться самим пользователем, если это важно. Можно вводить какие-то конкретные требования по обеспечению конфиденциальности, но не так категорично.

Несчастное Правительство должно будет написать с пяток подзаконных актов примерно того же качества, что и к закону «об устойчивом Рунете».

Представляете, сколько в день ломают почтовых ящиков, крадут пароли и вот это всё? С этим как-то предполагается бороться?

Закон в части идентификации пользователей не действует на организаторов электропочты — резидентов России. Эта часть — только на экспорт.

«Резюмируя — наши «гуру» по регулированию интернета — Андрей Клишас и Людмила Бокова — выдали очередной слабоисполнимый и бессмысленный законопроект, чтобы «хайпануть»», — подытоживает владелец «Эшер II».

Стоит заметить, Сеть в целом восприняла этот законопроект с присущим ей юмором и лёгким раздражением от вредной деятельности некоторых народных избранников:

— Почту скажи свою?

— Клишас собака

— Дальше?

— Всё. Клишас собака pic.twitter.com/BIzyF93Cel — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 23, 2019

Клишас встал с утра, потянулся, сменил пижаму на парадную и проверил почту: а там уже лежит законопроект, который надо внести «типа сам написал». Законопроект о перлюстрации электронной почты. https://t.co/Q5TZdlb283 — Дмитрий Гудков (@gudkovd) July 23, 2019

Лучше ввести регистрацию имейлов через службу одного окна в МФЦ. Приходишь, получаешь талон, дожидаешься очереди, заполняешь анкету и после проверки МВД, ФСБ и ФНС тебе выдают логин и пароль. Удобно, доступно, безопасно! https://t.co/jqgCG0ohuR — Олег Козловский (@kozlovsky) July 23, 2019

Давно не было новых ограничений в интернете. Клишас и еще несколько сенаторов внесли в Госдуму новый законопроект. На этот раз хотят идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона и ограничить передачу писем с запрещенной инфойhttps://t.co/al2ZQzCkR1 pic.twitter.com/7uJ0pN9Pqo — Лентач (@oldLentach) July 23, 2019

Как видите, реализуемость данного законопроекта комментировать уже никто не пытается.

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UPD.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал данный законопроект:

«В пояснительной записке авторы говорят о важности предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры. В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки.

Кроме того, предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона. Такая ситуация возможна в труднодоступных районах нашей страны.

Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг».

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