ФАС смягчила требования к предустановке российского софта

Заместитель руководителя Федеральной антимионопольной службы РФ Анатолий Голомолзин заявил о том, что его с учётом предложенных Минцифры поправок ведомством был доработан законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт.

По его словам, в согласованной концепции законопроекта говорится, что выбор отечественного ПО, которое будет предустановлено, фактически должен оставаться за потребителями устройств исходя из экономической целесообразности и востребованности софта. «Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств»,— отметил господин Голомолзин.

«Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств», — уточнил он.

По мнению ФАС, речь может идти о предустановке таких приложений, как поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети — это минимально необходимый набор в текущих экономических условиях. Издание уточняет, что порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, согласно законопроекту, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство будет вносить Минцифры, поясняет «Ъ».

Идея ввести обязательную предустановку отечественного ПО на смартфоны и компьютеры для российского рынка содержится в «дорожной карте» по развитию конкуренции в России, утвержденной летом 2018 года. В феврале этого года ФАС направила концепцию и законопроект в Минцифры, после чего детали вопроса активно обсуждались.

В МТС сообщили, что участвовали в обсуждении концепции в ФАС. «Мы всегда высказывались за сохранение конкуренции между производителями ПО, от чего выигрывают в конечном итоге пользователи»,— пояснили в пресс-службе оператора. В Яндексе настаивают, что при внедрении нового регулирования не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. «Важно, чтобы технические детали любого регулирования были тщательно проработаны. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями»,— уточнили в компании.

При этом предустановка отечественных приложений способствовала бы развитию российского IT-бизнеса, а также «взрывному росту российских сервисов и цифровых платформ», считают в МегаФоне. Это не дискриминирует иностранные сервисы — они останутся предустановленными, уверены в компании.

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