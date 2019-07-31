Создатель прокси для ВКонтакте уже 9 месяцев находится под арестом

В начале ноября прошлого года был арестован и помещён в СИЗО «Водник» основатель и разработчик приложения Kate Mobile Фёдор Власов. Ему выдвинуто обвинение по очень тяжёлой статье — «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

На момент обыска Фёдору объявили, что он проходит свидетелем по делу, но после заковали в наручники и доставили поездом в Москву. Дело в том, что им был разработан прокси-сервер, для того чтоб граждане Украины могли заходить в соцсеть «ВКонтакте», которая в данный момент находится там под блокировкой.

«Прокси-сервер — это «посредник», «мост» для обхода блокировки, — поясняет друг и коллега Власова Дмитрий Моисеев. — Он был сделан для того, чтобы помочь украинским пользователям обходить блокировку соцсети «ВКонтакте», которая началась в 2017 году. Пользоваться мобильными приложениями стало невозможно. Бросать пользователей Украины мы не стали».

Фёдор арендовал виртуальный сервер у компании, которая располагается в Санкт-Петербурге. Он был предназначен только для соединений с соцсетью. Дмитрий поясняет, что сотрудники Kate Mobile настроили обход блокировки так, что использовать сервер для подключения к каким-либо другим сервисам было невозможно. Через сервер шли подключения только украинских пользователей, то есть пользователь из другой страны не попадал на этот сервер, а подключался к ВКонтакте напрямую.

«Для этого в Kate Mobile была настроена проверка, — поясняет Дмитрий. — Она была нужна, чтобы не создавалась лишняя нагрузка на сервер и им не пользовался кто попало. Какая-то личность с Украины переписывалась с помощью Kate Mobile с несовершеннолетней девочкой из Подмосковья». Этот человек отправлял ей свои интимные фото. Мать девочки заметила это и обратилась в полицию, а полиция — во «ВКонтакте» с требованием выдать ip-адреса.

Оказалось, что он подключался через разные адреса — пытался обойти блокировку. Эти адреса принадлежат разным странам, и только один — российский. Именно тот, который ведёт на виртуальный сервер, арендованный Фёдором.

Несмотря на то, что Власов готов был предоставить адреса предполагаемого преступника, так как вся эта информация записывается на сервере, следователь не поинтересовался у разработчика этим вопросом. Если бы основатель Kate Mobile оформил сервер на компанию, а не на себя, ареста мог бы избежать. Теперь у следователей перед носом есть подозреваемый, нет стимула «копать», ведь прокси они приравнивают к компьютеру из-за технической неграмотности.

«Фёдор не предоставлял анонимности и мог помочь найти след дальше, — говорит Дмитрий. — Похоже, следствие не захотело этим заниматься дальше, запретило ему искать этот след и арестовало его. Начался поиск материалов, чтобы его обвинить. Эту статью дают насильникам за непосредственный контакт. Почему такая статья — я не знаю. Когда меня вызвали как свидетеля, я вообще подумал, что не туда попал, и обвиняют однофамильца Фёдора».

В официальной группе Kate Mobile администрация и пользователи подсчитали — прошло уже почти 9 месяцев, как создатель приложения для ВК находится в под арестом:

«Никаких новостей нет. Его по-прежнему обвиняют в том, что он вел переписку, но никто не может объяснить — на каких основаниях. До сих пор нет ответа на вопрос, почему обвиняют именно Федора, ведь нашими серверами пользовались сотни тысяч людей, и ту переписку мог вести любой из них. Мы писали жалобы в различные суды, прокуратуры, администрацию президента, уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам предпринимателей и так далее. Ответ везде одинаковый — пусть следственный комитет сам разбирается. Да, мы видим как он разбирается. Насколько мы понимаем, никакие следственные действия не проводятся. Ведь расследовать нечего. То что Федор не виновен все знали с самого начала. Но теперь никто не способен взять на себя ответственность за ошибку поэтому просто бесконечно тянут сроки».

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Случай Власова уже сравнивали с «делом Богатова», когда московского математика, который держал ноду Tor задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам и терроризму. Долгое время Дмитрий Богатов находился в СИЗО, потом стараниями защиты и под давлением общественности следователи перевели его под домашний арест, а затем вообще закрыли дело.

С адвоката Фёдора Александра Струкова взяли подписку о неразглашении, поэтому в разговоре с журналистами он не смог ответить на все вопросы.

«Это было противоправное использование прокси-сервера Фёдора, — поясняет Александр. — В связи с этим и произошло задержание. Следственные органы посчитали, что он причастен к этим противоправным действиям».

Он говорит, что многих удивляет, почему Фёдору вменяют именно «Насильственные действия сексуального характера», ведь преступление было совершено через интернет — какое же тут насилие?

«Конструкция закона такова, — говорит адвокат. — У нас в уголовном кодексе есть ответственность за насильственные действия сексуального характера (статья 132) и есть ответственность за развратные действия (135). Если бы не нежный возраст потерпевшей, то это попадало бы под развратные действия». Он также вспомнил о «деле Богатова», и несмотря на некоторую схожесть, отмечает, что дело пермского программиста «совершенно нетипичное».

«Позиция Фёдора неизменна, свою причастность он отрицал и не меняет показаний, — говорит Александр Струков. — Я не могу говорить, какие сейчас происходят действия и каковы их результаты. Но я с неким воодушевлением отношусь к тому, что происходит. Рассчитываю, что для Власова всё будет благоприятно. Итогами последнего судебного заседания защита довольна».

Он поясняет, что Власова действительно доставляли из Перми в Москву в наручниках.

«Из того, что мне известно, оснований для применения специальных средств — наручников — не было. Надо дать этому правовую оценку. Сейчас не могу сказать, будем ли мы что-то с этим делать, но думаю, что Фёдор вряд ли подобные действия в отношении себя просто так стерпит».

Родственники, друзья и коллеги Фёдора ждут его возвращения. Мать программиста вообще с трудом понимает, в чём именно обвиняют сына, что такое прокси и как след от виртуального сервера в Санкт-Петербурге привёл к Фёдору в Пермь. «Сколько можно меня держать? Я переживаю за маму», — писал Фёдор своему коллеге из СИЗО.

В следственном изоляторе Власов провёл три месяца, и в середине февраля текущего года он был переведён под домашний арест — в апреле Головинский районный суд Москвы продлил ему эту меру пресечения, удовлетворив тем самым ходатайство следствия.

В том же месяце Генпрокуратура признала законным дело против пермского программиста после запроса журналистов. В управлении по надзору за соблюдением прав и свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры заключили, что решение о возбуждении уголовного дела было принято законно и обоснованно — «при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

Пользователи Kate Mobile, коллеги и знакомые Власова просят журналистов, общественников и просто неравнодушных граждан не оставлять без внимания ситуацию с российским разработчиком, рассказывать об этом в социальных сетях, блогах и СМИ. За то время, что следователи держат его под арестом, уже давно можно было начать давать какие-то ответы, а также задуматься о правильности своих выводов относительно вины Власова.

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