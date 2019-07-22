Совбез Украины не разблокирует ВКонтакте и Одноклассники

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины выложила на официанльном сайте следующее сообщение:

«В связи с увеличением количества сообщений про вероятное снятие санкций, применённых по отношению к российским социальным сетям на территории Украины, Аппарат СНБО Украины считает необходимым пояснить механизм применения, снятия, внесения изменений и контроля за исполнением санкционных ограничений».

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Согласно закону «О санкциях», подчеркивает СНБО, подобные решения одобряются ведомством исключительно исходя из предложений Верховной Рады, Президента, Кабинета министров, СБУ и Нацбанка Украины (НБУ). Реализацию и мониторинг эффективности санкций осуществлаяте кабмин вместе с СБУ и НБУ.

«Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба опубликовала обращение Данилюка к кабмину, СБУ и Нацбанку с просьбой соблюдать санкции.

Украина заблокировала российские интернет-ресурсы после наложения санкций на компании, которые ими владеют, в мае 2017 года. С того времени популярность ВКонтакте и Одноклассников среди украинских пользователей практически не снижалась, тем более, что украинцы быстро освоили методы обхода блокировок.

Весной текущего года после выборов Президентом Украины стал Владимир Зеленский, который полностью сменил Администрацию президента, и с его приходом многие ожидали разблокировки российских сайтов, но как выяснилось, сообщения о доступности вышеперечисленных сервисов оказались лишь единичными случаями.

РосКомСвобода продолжает придерживаться той точки зрения, что Украина в данном вопросе, к сожалению, пошла по пути цензурирования Сети, тем самым лишим своих граждан возможности пользоваться удобными и привычными им ресурсами. На наш взгляд, пользователи должны сами решать, какие сервисы им стоит использовать, а какие игнорировать.

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