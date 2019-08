Столичный антипротестный шатдаун

Недавно в Москве прошли акции протеста против недопуска к местным выборам оппозиционных кандидатов, а также задержания и последующего ареста либо наложения штрафов по нарушению «закона о митингах» участников протестных мероприятий. Многие протестующие заметили проблемы с интернетом в местах проведения акций. Гражданские активисты и международные организации подтверждают факт «таргетированного шатдауна», из-за которого были недоступны сети Wi-Fi и мобильный интернет.

Confirmed: Technical data provide evidence of Internet shutdown targeting #Moscow demonstrators on 3 August 2019; real-time network measurements indicate disruption to wifi networks from 12:00 p.m. UTC in addition to mobile data cuts #Russia #KeepItOn

📉📰https://t.co/P81tAdVgwt pic.twitter.com/RnqreDeu4N

— NetBlocks.org (@netblocks) August 4, 2019