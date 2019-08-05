Столичный антипротестный шатдаун

Недавно в Москве прошли акции протеста против недопуска к местным выборам оппозиционных кандидатов, а также задержания и последующего ареста либо наложения штрафов по нарушению «закона о митингах» участников протестных мероприятий. Многие протестующие заметили проблемы с интернетом в местах проведения акций. Гражданские активисты и международные организации подтверждают факт «таргетированного шатдауна», из-за которого были недоступны сети Wi-Fi и мобильный интернет.

Confirmed: Technical data provide evidence of Internet shutdown targeting #Moscow demonstrators on 3 August 2019; real-time network measurements indicate disruption to wifi networks from 12:00 p.m. UTC in addition to mobile data cuts #Russia #KeepItOn

📉📰https://t.co/P81tAdVgwt pic.twitter.com/RnqreDeu4N — NetBlocks.org (@netblocks) August 4, 2019

Операторы связи утверждали, что сбой в работе мобильного интернета связан с большим наплывом участников протестных акций в определенных местах столицы, однако перепроверить этот факт пока невозможно.

Объяснения операторов многих активистов не устроили, поскольку попытки властей ограничить связь в этих местах все-таки имели место. Так, например, администрации некоторых общественных заведений (кафе, ресторанов) рассказывали посетителям, что полиция рекомендовала им отключать Wi-Fi. Кроме этого, проблемы наблюдались и с GPS.

В центре Москвы отключена мобильная передача данных. Я мониторю процесс. Точно зафиксировано отключение UMTS/LTE у двух (из четырех) операторов: МТС и Билайн #shutdowns #Moscow pic.twitter.com/TCBMZrYbrq — Michael Klimarev (@wanderer_from) August 3, 2019

Как технологически осуществлялось ограничение связи, сказать сложно. Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев пишет следующее:

«Отсылки на «глушилки» несостоятельны. Применение «глушилок» в центре Москвы — это как использование оружия массового поражения. Ну, то есть легло бы вообще все, что могло шевелиться. Включая голосовую связь. А она работала, пусть и плохо. Ну и у меня с десяток скриншотов с указанием LAC конкретных секторов базовых станций, где очевидно был включен режим GSM-only (точно есть МТС и Билайн — остальных жду скрины). Так что это совершенно однозначно говернмент шатдаун. Отсылки на «перегруз сети» тоже несостоятельны: есть скрины, сделанные ДО того, как в центре начали собираться люди и БС уже были в GSM-mode. И кроме того, эти заявления противоречат сообщениям МВД, что «никто не пришел»».

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«18 москвичей обратились в Агору с жалобами на перебои с мобильным интернетом, — сообщает глава организации Павел Чиков. — Среди компаний, на которые есть жалобы, — МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. В техподдержке проблемы объясняют «техническими причинами». МТС извиняется и сходу предлагает своим абонентам скидку в следующем месяце. Все обратившиеся подадут для начала жалобы на мобильных операторов в Роскомнадзор. Кто еще столкнулся с траблами и желает сатисфакции, телеграфируйте сюда».

Международная правозащитная группа «Агора» планирует подать иск из-за отключения интернета в центре Москвы 3 августа https://t.co/00JBglY6eI — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) August 5, 2019

Стоит отметить, что общее количество участников акции протеста в центре Москвы, по официальным данным, не превышало 5 тысяч человек. На проходящем в тоже время фестивале «Шашлык Live» в парке Горького, по данным самой мэрии, было более 90 тысяч посетителей. Проблемы с интернетом и мобильной связью в этой части города замечено не было.

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