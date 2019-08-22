Центробанк вписывают в цензуру Сети

Осенью Центробанк получит возможность без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций. Регулятор сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. Об этом журналистам рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв.

Предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», отмечает Журавлев. Указание должно выполняться в считанные дни, поскольку необходимо действовать «быстро и решительно».

Соответствующий законопроект, который был принят в начале текущего года, вызвал возражения со стороны Минцифры и МВД. Сотрудники правоохранительных органов опасаются, что это может помешать им вести оперативно-розыскную деятельность. В Минцифры выступали против роста нагрузки на Роскомнадзор. Кроме этого, там также негативно относятся к необходимости делиться своими полномочиями по контролю за интернетом, добавил собеседник на финрынке. Однако разногласия между ведомствами уже улажены, отметили депутаты.

С августа 2017 года по август 2018-го ФинЦЕРТ ЦБ инициировал блокировку 1668 фишинговых доменов. Наибольшее число из них приходится на мошеннические сайты, а также на сайты компаний, не имеющих лицензии ЦБ на оказание предлагаемых финуслуг, лжебанков, МФО и страховых организаций. Блокировка сайтов мошеннических или не лицензированных в России компаний сыграет положительную роль в защите прав потребителей финансовых услуг, сказали «Известиям» в ФАС.

Существующая практика блокировки сайтов не показала свою эффективность, поэтому включение ЦБ в список уполномоченных органов скорее внесет дополнительную путаницу в ограничение незаконной деятельности в интернете, уверен глава юридической практики Роскомсвободы Саркис Дарбинян. По его словам, многие пользователи пользуются VPN. Более эффективно, по его мнению, бороться с мошенниками с помощью полиции, в том числе Интерпола.

Партнер юридической компании FMG Group Михаил Фаткин добавил, что нецелесообразно смешивать функции регулятора финрынка, правоохранительных органов и судебной власти. В настоящее время у правоохранителей достаточно полномочий для пресечения любой незаконной деятельности в сети — от финансовых пирамид до незаконно действующих брокеров.

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