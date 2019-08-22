Роскомнадзор заблокировал фото из Луганска спустя 7 лет после решения суда

Недавно под блокировку российских властей попал украинский волонтёрский проект InformNapalm, который занимается OSINT-расследованиями военного конфликта на востоке Украины.

Пытаясь выяснить, за что именно сайт InformNapalm.org попал под блокировку, участники проекта удивились, что в реестр запрещённых он был внесён согласно решению Засвияжского районного суда города Ульяновска.

Особенно странным им показалось то, что решение вынесено в ноябре 2012 года, а сайт был создан только в 2014 году. «Какая-то «петля времени»? — иронизируют участники проекта. — Может они сели на машину времени и решили нас «убить» в 2012 году, чтоб не возникло проблем с ресурсом, или как это работает?»

Мы решили разобраться в этой проблеме и обнаружили, что действительно одна страница Информнапалма внесена под блокировку судебным решением №2-2884/12:

reestr.rublacklist.net/record/1649167/

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После этого мы нашли дело, на которое ссылается Роскомнадзор при блокировке спорной страницы, и выяснили, что оно никак не связано ни с деятельностью Информнапалма, ни с размещаемыми на нём материалами.

Несмотря на отсутствие текста судебного решения, мы обнаружили его «следы» в интернете, согласно которым в поле зрения ульяновских правоохранителей в 2010-2012 годах попал 24-летний местный житель Денис Штылёв, который «занимался в Интернете поиском и копированием плакатов, содержание которых возбуждало вражду, а также унижало достоинство лиц негроидной расы, представителей еврейской и китайской национальностей, лиц, традиционно проживающих на Кавказе, в Средней Азии и исповедующих ислам». Все собранные им материалы были выставлены на личной странице пользователя «Денис Швагер» в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, они содержат информацию, выражающую унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки в отношении групп людей по признакам национальной, расовой и религиозной принадлежности», — говорится в пресс-релизе дела Штылёва.

Исходя из того, что дело это вполне типовое, предполагаем, что Штылёва осудили по статье 282 УК РФ, а материалы с его ВК-страницы попали под запрет.

Естественно, на InformNapalm никаких материалов оттуда не оказалось. Роскомнадзор решил ограничить доступ не к целому сайту или странице, а к одной фотографии, размещённой внутри очередного OSINT-расследования. При этом почему-то никаких вопросов у надзорного ведомства не вызвала практически идентичная фотография, выложенная в той же статье.

На внесённой в реестр запрещённой информации фотографии изображён мужчина в камуфляже, который показывает рукой на дорожный знак, указывающий направление движения к нескольким украинским городам. Описанных в прокурорском обвинении ксенофобских материалов там нет.

Более того, сама статья, как и размещённая на ней фотография, датируются октябрём 2014 года, а решение Засвияжского районного суда — за 2012 год. Поэтому тут два варианта произошедшего:

Роскомнадзор всё-таки получил власть над временем, попал на суд к Штылёву и попросил внести «до кучи» в список запрещённых материалов фотографию, которая через два года появится на ещё не существующем в те годы сайте InformNapalm;

Сотрудникам надзорного ведомства почаще отдыхать надо.

Напомним, в июле текущего года в реестр запрещённых попал ещё один украинский сайт — «Петр и Мазепа». Причиной тому стало решение Наримановского районного суда Астраханской области, который в феврале текущего года удовлетворил иск местного прокурора о признании запрещённой статьи «УПА и украинская полиция».

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