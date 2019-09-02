В Думе анонсировали создание системы блокировок в соцсетях и мессенджерах до 2023 года

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) ожидает, что в ближайшее время, до 2023 г., в России будет разработана система блокировки вредоносной информации, публикуемой в социальных сетях и мессенджерах:

«Современные технологии, которые позволяют распространять шифрованный трафик, позволяют скрывать истинный IP-адрес. Это позволяет злоумышленникам достаточно длительное время скрываться под чужим именем или вообще скрыть источник распространения этой информации. Поэтому ближайшие несколько лет необходимо более серьезно подумать над ограничением такого рода инструментов. <…> В Европе уже этим активно занимаются, приняты более жесткие законы. Думаю, через один-три года и в России будут приняты законы для жесткого ограничения в отношении шифрованного трафика».

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Он добавил, что с так называемым теневым интернет-трафиком может быть связано огромное количество правонарушений, террористических угроз. По словам парламентария, нередко распространение недостоверной информации, которая может вызвать массовую панику, происходит с территории других стран, «настроенных враждебно».

«Кроме как механизмом блокирования, механизмом ограничения такого рода информации в интернете, решить эту проблему невозможно. Потому что даже если мы этих людей нашли, на территории Российской Федерации судом осудили, их никто нам никогда не выдаст, и они будут продолжать свою вредоносную деятельность. Поэтому все-таки главным, наверное, механизмом защиты безопасности наших граждан — это установление систем, которые позволят блокировать такого рода контент, который будет распространяться не важно какими инструментами: мессенджерами, социальными сетями и другими», — пояснил депутат.

Депутат Свинцов известен тем, что часто делает весьма экстравагантные заявления, а также выступает с необычными инициативами. К примеру, в апреле текущего года он предложил узаконить права россиян на владение аккаунтами в соцсетях и дать возможность передавать свои профили по наследству или же продавать. Он объяснил это тем, что многие блогеры монетизировали свои учетные записи, и такой ресурс может десятилетиями быть своего рода цифровым активом, но сейчас их дальнейшая судьба в руках владельцев соцсетей. Как правило, ни в какие законодательные инициативы подобные его заявления пока ещё оформлены не были.

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