Омбудсмен Татьяна Москалькова выступает против блокировки Telegram

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова выступает против блокировки мессенджера Telegram и считает очень важным, что он до сих пор действует на территории России. Выступая перед студентами Московского городского педагогического университета, омбудсмен заявила:

«Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос. Но Telegram должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Если эта информация распространена, конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна».

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По её мнению, в данный момент достигнут определенный компромисс в этом вопросе.

Напомним, доступ к мессенджеру Telegram был ограничен решением суда в апреле 2018 года после иска Роскомнадзора за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

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