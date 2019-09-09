Политическая реклама разделила Роскомнадзор и интернет-корпорации

Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы во время выборов в России в поисковике Google, соцсети Facebook и видеохостинге Youtube. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Информация о выявленных нарушениях, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, будет передана в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

«Выслушаем оценку ЦИКа и обязательно встретимся с представителями сервисов», — сказал член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Андрей Исаев.

Не забыл попиариться на горячей теме и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он напомнил о том, что РКН направил предупреждения всем крупным соцсетям, но «что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора», заявил Малькевич.

Он уточнил, что считает вмешательством в выборы РФ со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию «выборы в Мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «Умного голосования», продвигаемой Алексеем Навальным.

Большинство пользователей Сети ожидало, что Роскомнадзор обязательно выскажет свои претензии иностранным социальным сетям. Некоторые эксперты связывают это с несколько скромными результатами партии власти на выборах в Мосгордуму, кто-то видит желание надзорного ведомства напомнить о себе и хоть как-то сформировать повестку для предстоящего заседания в Госдуме.

«Судя по тому, что единорсы проиграли УМГ — завтра РКН все же начнет истерику про «вмешательство» Youtube и Facebook во «внутреннюю политику». Заготавливаем попкорн», — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

«Как говорил один наш друг, если бы понты Роскомнадзора давали свет, то ими можно было бы освещать всю Москву, — рассуждает IT-эксперт Филипп Кулин. — Не очень понятно, как локальные законодательства должны именно в этом плане работать с интернетом. На форумах по управлению интернетом «наши» только приветственные письма озвучивают. С другой стороны, справедливости ради, тоже очень любят риторику про вмешательства. Это очень модная тема экспорта понтов и обидок. И несмотря на попытки, в международном плане тут всё очень плохо. Создаётся впечатление, что никто и не хочет ничего решать, и использует серую зону интернета для реализации своих психологических комплексов».

Все свои опусы, также считает Кулин, Роскомнадзор пишет, чтоб «дать хоть какой-то материал для предстоящего заседания комиссии Думы по иностранному вмешательству».

«Помните, после шума про запрет старых машин собралось внеочередное заседание Госдумы по фейковым новостям, но в прыжке поменяло повестку на «иностранное вмешательство»? Будет продолжение той истории. И скорее всего будет «прокачан» странный законопроект о российском владении значимых компаний. Мне честно, сложно писать этот текст, выдерживая деловой стиль. Потому что и комиссия та, и законопроект тот — это клоунада, до уровня которой мне ещё далеко, даже если я шапку с бубенцами приобрету», — резюмирует он.

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Google и Facebook уже отреагировали на обвинения Роскомнадзора.

Компания Google заявила, что поддерживают «ответственную политическую рекламу», которая соответствует местным законам, сообщает Meduza со ссылкой на Reuters. В Google не уточнили, распространял ли поисковик политическую рекламу в день выборов.

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Google rebuffs Russia over political advertising accusation https://t.co/eskXT6fAbc pic.twitter.com/BW11Ppy5to — Reuters World (@ReutersWorld) September 9, 2019

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Facebook в ответ на аналогичные претензии Роскомнадзора сказали, что «ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook», сообщает «Интерфакс».

«Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе компании в России.

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