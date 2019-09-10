У государства отсудили деньги за незаконное преследование по 282

Вологодский городской суд назначил политическому активисту Евгению Доможирову 50 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и клевете, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Мы не согласны с мизерным размером компенсации и будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции», — заявил представитель истца, адвокат Агоры Виталий Черкасов.

Поздний обыск, незаконное уголовное преследование и испорченные нервы суд в Вологде оценил в 50 тысяч рублей https://t.co/VzJQtPW4oD — Медиазона (@mediazzzona) September 10, 2019

В 2017 году Доможирова оправдали по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе «вологодские сотрудники полиции») и по части 2 статьи 128.1 УК (клевета в публичном выступлении). Однако ему назначили 60 часов исправительных работ по статье 319 УК (оскорбление полицейского).

После того, как два года назад к нему домой приезжали с обыском, и в результате действий силовиков пострадала его мать, активист написал об этом эмоциональный пост в соцсетях, где следствие усмотрело возбуждение ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции».

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