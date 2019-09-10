Туркменистан и Беларусь вошли в десятку стран мира с самой жёсткой цензурой

В новом спецдокладе Комитета по защите журналистов (Committee to Protect Journalists) рассказывается о том, как авторитарные режимы используют в борьбе со свободой слова изощрённую цифровую цензуру и слежку. Также там был представлен Топ-10 самых жёстких режимов, лидером среди которых стала Эритрея, а замыкает список Куба:

1. Эритрея,

2. Северная Корея (КНДР),

3. Туркменистан,

4. Саудовская Аравия,

5. Китай,

6. Вьетнам,

7. Иран,

8. Экваториальная Гвинея,

9. Беларусь,

10. Куба.

Согласно статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, каждый имеет право на поиск и получения новостей, а также высказывание собственного мнения. Но данные десять стран расположились в той части мира, где считаются в порядке вещей запугивание, а также цифровая и физическая слежка. Распространены и другие формы преследования, а самоцензура считается явлением масштабным.

У трёх лидеров списка, Эритреи, КНДР и Туркменистана, СМИ служат рупором государства, и любая независимая журналистика существует лишь в изгнании. Иностранные журналисты находятся под пристальным наблюдением властей. Во всех десяти странах правительство жёстко контролирует средства массовой информации, зачастую журналистов запугивают, помещают под арест.

В Беларуси, как и в большинстве стран данного списка, власть практически полностью контролирует СМИ. Несколько независимых журналистов и блоггеров подвергались преследованиям и задержаниям. Очень часто происходили облавы на редакции, инициировались уголовные расследования в отношении как самих СМИ, так и их работников. Осуществляется блокировка независимых новостных сайтов, в том числе Хартии’97, основанной журналисткой Натальей Радиной.

Поскольку правительство всё больше давит на независимые информагентства, белорусы всё чаще полагаются на соцсети. Среди недавних законодательных инициатив по ужесточению контроля над цифровыми СМИ власти Республики Беларусь (РБ) одобрение законопроекта о «фейковых новостях» в 2018 году, который ужесточает контроль над новостными сайтами и соцсетями. Согласно отчёту Freedom House, беларусские власти имеют полномочия осуществлять надзор за интернет-провайдерами, устанавливать стандарты информационной безопасности, проводить цифровую слежку за гражданами и управлять доменами верхнего уровня в РБ.

В марте 2019 года главред независимого новостного издания Tut.by Марина Золотова была признана виновной по делу «о незаконном использовании редакцией платной подписки на материалы государственного информагентства БелТА» и оштрафована на 7650 белорусских рублей ($3600).

Список CPJ основан на различных признаках ограничения свобод: от тюремного заключения до слежки и ограничений доступа в интернет. «Лидеры» этого рейтинга, Эритрея и Северная Корея остаются на своих позициях с 2015 года, а вот Туркменистан, не входившая ранее в десятку, вдруг оказалась на верхних строчках. Другие же страны, отмечается в отчёте, сочетанют традиционную тактику запугивания и более высокотехнологичные способы [давления] — слежку и взлом.

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