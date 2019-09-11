Экспертиза ФСБ высказываний блогера Жукова вызывает недоумение у учёных

«Новая газета» опубликовала текст лингвистической экспертизы, проведенной в отношении видеозаписей фигуранта «московского дела», студента ВШЭ и видеоблогера Егора Жукова. Сотрудник Института криминалистики ФСБ Александр Коршиков, проводивший экспертизу, посчитал, что в одном из роликов Жукова содержатся призывы к борьбе с действующей властью в России.

В качестве примеров призывов Коршиков привел такие фразы Жукова:

«С системой нужно жестко и планомерно бороться и не тратить свое время»;

«Тут нужно хвататься за любые формы протеста, консолидировать людей»;

«Делайте все, на что способны и не ждите чьей-то указки»;

«Мы должны бороться».

В итоге эксперт делает вывод, что в роликах студент «по мотивам политической ненависти или вражды» призывает к «борьбе с властью в России с произвольным выбором форм протеста», что, в частности, по мнению Коршикова, включает насильственные действия.

Семеро докторов и кандидатов филологических наук, опрошенных «Новой газетой», посчитали, что эксперт ФСБ манипулирует с текстом Егора Жукова, вырывает фразы из контекста и приписывает тексту «выдуманное практически противоположное содержание».

В Сети также данная экспертиза вызвала недоумение, а также ощущение необъективности обвиняющей стороны:

«Хвататься за любые формы протеста» — это уголовный экстремизм в понимание режима(СКР и прокуратуры). Из-за этих слов арестован Егор Жуков, прекрасный умный парень из команды Дмитрия Гудкова. Кто-то еще сомневается в сумасшествии кремлевской шпаны? https://t.co/BdXlHE5A0Q — Геннадий Гудков (@gudkov_g) September 11, 2019

Новая Газета публикует первую рецензию ученых (2 академика РАН, 4 членкора, ведущий сотрудник института Виноградова) на заключение эсперта Коршикова, по которому Егора Жукова обвиняют в экстремизме. Если коротко, то он оказался совсем не эксперт#егоржуковhttps://t.co/tL9kRmdqrR — Ilya Novikov (@vertiporokh) September 11, 2019

С каких это пор критика коррупции — это экстремизм? Почему власти навязывают нам этот абсурд? — Anntropia (@anntropia) September 11, 2019

Призыв к неуплате налогов происходит по мотивам политической ненависти или вражды к государству. Соответственно, это экстремизм! https://t.co/3hzyCzXTQ8 Давно уже известно, что любое высказывание эксперты ФСБ могут признать экстремистским. Почитайте экспертизу видео Егора Жукова pic.twitter.com/A4y9SLCuvx — Грани.Ру (@GraniTweet) September 11, 2019

Даже в сортире мочить вполне норм (призыв к внесудебным расправам) — NothingToSeeHere (@rnenrdsmnt) September 11, 2019

Если не хочется читать оба заключения, можно прочесть только колонку @kmartynov. Он на пальцах объясняет, почему эксперт ФСБ не правhttps://t.co/xNTDA6U00o — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 11, 2019

Напомним, обвинения в призывах к экстремизму через интернет были предъявлены студенту ВШЭ Егору Жукову в начале сентября текущего года. Речь идёт о четырёх видеороликах из его блога в YouTube, в которых следствие увидело «политическую ненависть и вражду к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действия по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним». Поначалу Следком обвинял Егора Жукова в организации «массовых беспорядков» на акции в конце июля, но затем признал, что на оперативном видео, где молодой человек «дирижирует» толпой, был не он.

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