11.09.2019

Экспертиза ФСБ высказываний блогера Жукова вызывает недоумение у учёных

Приглашённые силовиками эксперты нашли в четырех видеороликах на YouTube экстремизм, и в качестве примеров приводят такие фразы как «Мы должны бороться» и «Нужно хвататься за любые формы протеста, консолидировать людей»

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«Новая газета» опубликовала текст лингвистической экспертизы, проведенной в отношении видеозаписей фигуранта «московского дела», студента ВШЭ и видеоблогера Егора Жукова. Сотрудник Института криминалистики ФСБ Александр Коршиков, проводивший экспертизу, посчитал, что в одном из роликов Жукова содержатся призывы к борьбе с действующей властью в России.

В качестве примеров призывов Коршиков привел такие фразы Жукова:

  • «С системой нужно жестко и планомерно бороться и не тратить свое время»;
  • «Тут нужно хвататься за любые формы протеста, консолидировать людей»;
  • «Делайте все, на что способны и не ждите чьей-то указки»;
  • «Мы должны бороться».

В итоге эксперт делает вывод, что в роликах студент «по мотивам политической ненависти или вражды» призывает к «борьбе с властью в России с произвольным выбором форм протеста», что, в частности, по мнению Коршикова, включает насильственные действия.

Семеро докторов и кандидатов филологических наук, опрошенных «Новой газетой», посчитали, что эксперт ФСБ манипулирует с текстом Егора Жукова, вырывает фразы из контекста и приписывает тексту «выдуманное практически противоположное содержание».

В Сети также данная экспертиза вызвала недоумение, а также ощущение необъективности обвиняющей стороны:

Напомним, обвинения в призывах к экстремизму через интернет были предъявлены студенту ВШЭ Егору Жукову в начале сентября текущего года. Речь идёт о четырёх видеороликах из его блога в YouTube, в которых следствие увидело «политическую ненависть и вражду к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действия по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним». Поначалу Следком обвинял Егора Жукова в организации «массовых беспорядков» на акции в конце июля, но затем признал, что на оперативном видео, где молодой человек «дирижирует» толпой, был не он.

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