Блогера Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

Студент ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый по «московскому делу», внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Теперь Жуков не сможет пользоваться своими банковскими счетами, так как они заблокированы.

Согласно сайту, который проверяет обновления в перечне Росфинмониторинга, Жукова внесли в список буквально на днях.

Егор Жуков был фигурантом дела о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), которое возбудили после несогласованного митинга в конце июля текущего года в Москве. Через месяц следователи прекратили дело против студента ВШЭ, но предъявили ему новые обвинения — о призывах к «свержению конституционного строя» в четырех роликах 2017 года на его YouTube-канале (ч. 2 ст. 280 УК). Жуков свою вину отрицает, сейчас он находится под домашним арестом.

Недавно было опубликовано заключение экспертов, привлечённых к делу Жукова силовиками, которые обнаружили экстремизм в четырех видео, опубликованных молодым человеком на YouTube. По их мнению, в видео «отчетливо прослеживается мотив политической ненависти или вражды к действующей власти».

У независимых экспертов, учёных, а также пользователей Сети приведённые в заключении выводы вызвали крайнее недоумение, поскольку в качестве примера призывов к борьбе с действующей властью были приведены совершенно рядовые фразы, например: «Тут нужно хвататься за любые формы протеста, консолидировать людей» и «Мы должны бороться».

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