Россия и Китай намерены запустить конкурента OneWeb

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, страны приступили к проработке проекта по предоставлению высокоскоростного интернета с помощью спутников:

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта».

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«По другим областям — это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и Baidu (китайской навигационной системы)», — также сказал Акимов.

Проект предполагает развертывание около тысячи китайских спутников, а России в нем предложено 50% партнерство.

В мире несколько компаний анонсировали планы по созданию низкоорбитальных спутниковых группировок для оказания услуг доступа в интернет. Среди наиболее проработанных — проект компании из Великобритании OneWeb, который привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и других инвесторов. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года, в 2020 году компания готовится начать оказывать услуги в высоких широтах, а к 2021-му — развернуть глобальную сеть.

Представитель Акимова не ответил на вопрос РБК, идет ли речь о том, что Китай присоединится к ранее анонсированному в России проекту «Сфера», или о новом. Представители «Роскосмоса» и Минкомсвязи не предоставили комментарии.

Реализация Россией и Китаем проекта по созданию совместной орбитальной группировки для предоставления доступа в интернет положит начало технологическому сотрудничеству двух стран в космосе на многие десятилетия вперед, отодвинув на задний план партнерство России с США и Европой, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

«Китай понимает, что во время торговой войны с США ему нужны сильные союзники, а сейчас партнерства связываются долгосрочными высокотехнологичными проектами, каким выступает создание спутниковой системы связи. Такой проект укрепит партнерство, поэтому Китай будет настаивать на реализации этого проекта, чтобы получить Россию в союзники», — сказал Ионин.

Кроме того, по его мнению, российский рынок необходим Китаю для того, чтобы данная спутниковая система могла считаться международной и способной конкурировать с британской спутниковой системой OneWeb и американской Starlink. «Китай мог бы самостоятельно создать такую систему. Он располагает необходимыми техническими и экономическими ресурсами, может загрузить ее трафиком, но Пекин понимает, что для глобальной системы нужны глобальные партнеры», — полагает эксперт.

По его словам, создание единой спутниковой системы станет первым шагом к разделению планеты на два технологических блока на многие десятилетия вперед. «Следующими проектами сотрудничества станет совместное создание сверхтяжелой ракеты, совместная лунная программа. Мы становимся свидетелями поворотной точки для всей космической программы России. С этого момента не США и Европа, а Китай становится главным партнером России в космосе, как и на земле», — отметил эксперт.

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